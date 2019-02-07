機關學校臨僱員加薪 逾8千人受惠

2019-02-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕政府帶頭加薪！行政院昨天表示，為解決國內低薪問題，行政院核定「公部門主動解決低薪方案」，為月薪低於新台幣三萬元的中央各機關臨時及派遣人員、中央及地方各機關的約僱人員調薪，估計超過八千人受惠。此方案溯自今年一月一日，盼帶動企業加薪，並提升民間整體薪資。

行政院指出，該方案適用對象包括中央各機關（含公立學校、公立醫療機構）臨時及派遣人員，及中央及地方各機關（含公立學校、公立醫療機構）約僱人員。至於地方政府的臨時及派遣人員，考量因涉及各地方財政負擔，因此並不納入強制規範，但是地方政府可以自行決定是否以其自主預算比照中央做法。

行政院指出，臨時及派遣人員的調薪內容，由中央各機關先將所有「平均每月總薪資」低於三萬元者，直接增加「每月經常性薪資」一一○○元（含配合基本工資調整部分；又配合基本工資調整未足一一○○元者，補至一一○○元止），調整後以「每月總薪資」三萬元為上限，估計受惠八二四一人。

行政院表示，約僱人員的調薪，中央及地方政府機關依規定進用約僱人員以一等僱用者（每月總薪資二萬四七五○元），應全面調整改僱為二等（每月總薪資二萬六六五四元），並應配合調整工作內容；又以二等僱用者如符合三等所需具備的高級中等學校畢業條件，各機關得配合工作內容重新檢視及調整，將其改僱為三等（每月總薪資三萬八六三元）。

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