莒拳隊科學化練兵 劈磚踢板水中翻打

2019-02-07

記者涂鉅旻／專題報導

海軍去年底在臉書發布照片，捕捉海軍陸戰隊莒拳隊官兵拳頭指節腫脹成繭的畫面引發話題。事實上，為國防展演、海軍敦睦艦隊「常客」的莒拳隊，並非僅使「套路」拳腳，而是扎實的訓練磨練戰技、「科學化」練兵，除在近半年導入水中訓練，更學習「八極拳」強化貼身作戰能力，進一步提升戰力。

莒拳隊現約有五十名隊員，分為初級班、高級班與研究班三等級。初級班要晉升高級班，至少要能劈一塊磚、踢破木片；高級班則須學習各種拳法，並皆能劈二塊磚、五片瓦片、三片冰磚，以及旋踢、後旋、側旋踢等進階腳法才得以進階。一名「菜鳥」至少須受八到十個月以上訓練，通過各項週期鑑定、檢測考，並經跆拳道協會認證取得黑帶，才能加入研究班。

莒拳隊員每天須做數十下以拳抵地的「正拳伏地挺身」使指結長繭，更透過赤腳跑步增強腳踝肌腱、肌肉，及腳趾小肌肉群。除俗稱「殺豬」的各項拉筋，每名隊員在教官指導下，也須密集地踢打沙包、磚瓦，更將麻繩纏繞在鐵樁上做成「草靶」後，要求隊員用各種拳法施打，細皮嫩肉的手背，也會打得滿是傷痕。

莒拳隊長曾尚方表示，要成為莒拳隊員，至少須達國軍體能標準的七十分水準，入隊後更須達八十五分以上。至於留隊率，他表示，以最近一個梯次而言，廿五名官兵已有九人退訓，日後預計還有七人離開，如一個班隊留下人數「過半」就已很多。

莒拳隊士官長林憲彰表示，過去莒拳隊採「土法煉鋼」訓練，但現今更會解釋訓練原理，並導入科學化訓練，施以有氧、無氧運動強化隊員體適能，並引入彈力繩、車胎翻摔、水中訓練。此外，莒拳隊也邀國安體系教官傳授貼身格鬥的「八極拳」，藉此和莒拳互補。

儘管海軍陸戰隊以男性官兵居多，但幾位女性士兵如葉旻慈、翁庭、李姈臻、林于潔等拳腳俐落，戰技、體能皆不落於男性同袍之後。

李姈臻現已取得莒拳隊「研究班」認證，餐飲界出身的她擁有四張餐飲證照，盼今年能獲得跆拳道初段認證。

葉旻慈則說，當爺爺、奶奶第一次見到她因訓練產生的傷口時，不禁驚呼：「夭壽喔，怎麼練成這樣？」但亦對她投身軍旅相當支持，還會趁她放假時煮麵線、雞湯，讓她「補一下」。有跆拳道底子的翁庭在高三時投身軍旅，期盼未來成為莒拳隊的教官。

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