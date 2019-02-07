新北立委補選 蘇貞昌、侯友宜「延長賽」

2019-02-07

〔記者邱書昱／新北報導〕昨天大年初二，政治煙硝味仍不間斷，新北市三重區立委補選藍綠參選人拉著黨內大咖站台。行政院長蘇貞昌昨陪同民進黨三重區立委補選參選人余天站台，由於新北市長侯友宜昨天也和國民黨三重區補選參選人鄭世維合體，被外界視為是去年市長選戰的「延長賽」。

蘇貞昌昨前往三重區力行聖賢宮上香參拜，他大力推薦余天急公好義、講義氣，一直和基層站在一起打拚，民進黨補選徵召他，就是看中余天一定能做好立委。

余天說，前天起，蔡總統及蘇院長都陸續來新北市，他還想邀約行政院副院長陳其邁、前行政院長賴清德，「盡量聯絡看看，都是好友。」但他強調，最大咖的還是三重選民。

至於侯友宜昨天一早則是前往三重先嗇宮、南聖宮、義天宮參拜。他表示，鄭世維相當認真、打拚，做起事來可以有很好的表現，希望有一天可以為三重區的市民服務，他也給予滿滿祝福。

對於是否找高雄市長韓國瑜幫忙站台，鄭世維說，過年後會透過黨部和友人跟韓國瑜聯繫。他認為，只要平常心，市民看到努力，選票就會投給自己。他說，韓是「空戰」，而侯友宜是「陸戰」，更是新北市的大家長，扮演舉足輕重的角色。

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