徐耀昌幫做球 馬英九兩度笑而不答

2019-02-07

〔記者蔡政珉、黃美珠、許倬勛／綜合報導〕前總統馬英九昨天前往桃竹苗地區參拜廟宇、發放豬年福卡及祭祖；在苗栗陪同的苗栗縣長徐耀昌致詞時做球說，「如果馬英九先生繼續在國民黨提名機制出線，希望大家要大力支持」，馬英九則笑而不答。

去年馬英九並未前往苗栗縣通霄鎮馬家庄發紅包，今年恢復到馬家庄祭祖習慣，改為發放寫著「諸事大吉」、印有金豬圖樣的福卡，隨後前往竹南鎮龍鳳宮祈福發福卡。徐耀昌在馬家庄及龍鳳宮兩度提到「若馬英九於年底總統提名出線」，呼籲大家支持馬，但馬均笑而不答。

馬英九離開苗栗以後，帶著豬年「財卡」到新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜並發放；接著再到竹北天后宮參拜天上聖母，並發放福卡，祝福拿到的鄉親新的一年都能「旺、福、發、財」。

馬英九約在下午三點抵達桃園景福宮參拜祈福，祈求國泰民安，並致贈「財卡」給民眾。排了五個小時的溫太太說，希望馬英九能再戰二○二○。馬英九結束景福宮參拜，隨後轉往中壢區仁海宮，現場人龍將近一公里，民眾為了合照、領福卡不斷往前推擠，人潮一度失控。

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