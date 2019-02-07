總統拜年︰存好氣力 團結認真拚

2019-02-07

〔記者蘇永耀、黃淑莉、王善嬿、萬于甄、王榮祥／綜合報導〕昨天是大年初二，蔡英文總統前往雲林、嘉義、台南與高雄參香並發放福袋，她也透過LINE官方帳號錄了一段台語語音向國人拜年，希望大家趁過年期間儲存好氣力，新的一年繼續團結，替台灣認真打拚。

蔡英文在LINE的語音表示，「各位好朋友，我是蔡英文，在新年的時候，我要跟大家拜年說一聲恭喜。趁過年的時間，稍微休息一下，把氣力存下來；新的一年，繼續團結作伙，替台灣認真打拚！祝大家平安順利，身體健康，大發財」。

昨天上午十點多，蔡總統前往雲林縣北港朝天宮上香祈福，同時發送近千個福袋，現場民眾看到蔡總統，開心高喊總統好、總統加油，蔡總統也開心與民眾握手。

爭領福袋 高雄人龍逾1公里

上午十一點多，蔡英文總統轉往嘉義縣新港奉天宮、嘉義市文財殿發福袋並祝賀民眾「新年快樂」。下午約三點半，蔡總統來到台南西港慶安宮發放五千個新春福袋，吸引大批民眾在廟門前等待，人龍綿延約兩、三百公尺；小英傍晚由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁陪同，前往高雄關帝廟發福袋，吸引超過一公里的排隊人潮，原定兩千份福袋臨時增加到兩千六百份，發放時間還延長半小時。

小英︰過新年「大家一起辣」

由於前天有網友到蔡總統的臉書留言恐嚇，警方昨面對總統維安不敢大意，動員大批警力在場戒護。蔡英文昨另在ＩＧ貼了一張在嘉義新港參香時四位女性支持者所持的「小英總統、連任成功、唯一支持、再辣四年」賀詞，先前因嚴正回應中國而稱自己為「辣台派」的蔡總統，除了謝謝大家的支持，也向民眾說，過新年「大家一起辣」！

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