吳桂華愛畫畫 也為老闆王金平「搭橋」

2019-02-04

記者邱燕玲／專題報導

「學畫畫以來大概畫了一百幅，被要走了五十幅，院長說，我在畫畫的過程中得到了快樂，成品送給別人，等於是把快樂轉送給別人」。國民黨立委、立法院前院長王金平辦公室主任吳桂華說，她因為在王辦公室工作的緣故接觸了畫畫，也從王身上學到耐操、耐煩、待人處事的道理。

從王身上學會傾聽

吳桂華的父親與王金平同是白派，一九九二年五月，在吳父的要求下，吳桂華到王辦公室上班。吳父說，「王委員個性很好，你唯一適合的工作就是這裡！」吳桂華從此在王金平辦公室工作了廿餘年。

吳桂華說，她原本個性是直言敢嗆，剛來上班時，經常接到選民無理的要求，她不但教訓選民，也一口回絕民眾的請求，王聽到後皺眉說，「你這樣我就不用選了！」

吳回憶，有一次她接到一對父母來請託，說他們陸軍官校一年級的兒子因偷東西被學校開除，希望能幫忙讓學校再給兒子一次機會，她回覆說，學校對偷竊零容忍，這要求不可能做到。王院長知道後對她說，「人家找無路才找上我們，你這樣回應對人家是二次傷害，不是說選民的要求一定要做，但應要先聽聽人家的說法，『傾聽就是最大幫助』，再試著問問有無解決辦法」。

吳桂華表示，剛開始她無法接受，後來才想通，傾聽就是心理治療。後來她和陸軍官校校長爭辯此案說，教育有教無類，這名學生是一年級、第一次偷竊，若不給他改過機會，未來他只會更壞，若讓他先留校察看、給一條生路，這就是教育的真諦。沒想到校長竟然答應讓這名學生回到學校，「這件事對我鼓舞很大」，讓她瞭解王要她傾聽民眾心聲的用意，有時只要多聽、多幫人家想，就能給對方很大的幫助，她的個性也因此圓融許多。

至於為什麼會接觸畫畫？吳桂華笑說，「老實講我不喜歡這工作」，她比較喜歡教書之類的工作，但看到老闆對民眾服務的態度，多少都受他影響，所以在工作之餘尋找寄託，最後在學畫中找到快樂。

「畫畫能讓一個禮拜的不愉快都不見！」吳桂華從此持續學了八、九年。為了美化，吳把畫掛在辦公室，原本只是不想讓牆上空空的，沒想到前來辦公室的官員、訪客在拜會王金平之餘，有空也駐足欣賞，甚至私下向吳「索畫」，吳也大方相贈，最近還把自己畫作印在馬克杯上，送給有緣人，也是向老闆學習「搭橋」。

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