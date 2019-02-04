藍營太陽逐大位 年後大戲上場

2019-02-04

〔記者林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕二○二○年選戰將屆，國民黨「太陽」們年假忙得很，拜廟、發紅包當作年節必經行程，試人氣、測水溫；而過了年後，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平是否正式表態，前新北市長朱立倫的訪美行、前總統馬英九期待的「馬習二會」，年後的總統大選爭奪賽的戲碼反而更精彩。

王、吳將陸續表態

明年大選前最後一個農曆春節假期，藍營太陽們下鄉拜年、參香，體察民意也拚人氣。吳敦義過年行程滿檔，從北拜到南；馬英九雙北、桃竹苗、雲嘉南、高雄都會到，行程依然總統級；王金平則由南到北，從屏東鵝鑾鼻出發，最後回到北部；朱立倫則選桃園、新北開始，也規劃到各地深入與店家、民眾話家常。

黨內預料，吳敦義在三月十六日立委補選結束後，就會正式宣布參選總統，而吳敦義也將在三月訪美，與僑胞的互動，也是吳是否獲得一向親藍的海外僑社奧援的指標。

王金平雖僅釋放出元宵節前後表態的訊息，但其參選意願已趨明朗。黨內分析，王的農曆年行程從「台灣尾」出發，再加上王在高雄也有舉辦春節聯歡活動搭上「韓流」，造勢意味足，農曆年後預料會有大動作。

朱立倫訪美試水溫

朱立倫年後將領先藍營眾太陽訪美，預計二月十日前往美國矽谷企業參訪、演講，但沒有到達美國東部政治中心，只會在美西會見當地僑胞試水溫，訪美結束返台後，朱也預計安排「學習之旅」，下鄉走透透，深入台灣中南部。

朱立倫昨走訪中壢忠貞市場、桃園慈護宮，所到之處都擠滿熱情粉絲。媒體問及，二○二○年總統大選是否可能與高雄市長韓國瑜「朱韓配」，他僅說現階段是誰配誰都還沒有開始，他幽默表示，套句韓市長的話「先好好過個年」，大家不要想太多。

朱立倫強調，為了台灣，二○二○年總統大選國民黨一定要贏，「從來不會覺得說非我莫屬，也沒有覺得說要捨我其誰」，不過他話鋒一轉說，目前收到很多很多民眾的鼓勵跟支持，「一定全力以赴、全力加油」。

馬期待「馬習二會」

馬英九對於是否有意二○二○年總統大選始終不置可否，態度曖昧，而馬在年前不斷釋出願意再度訪問中國與中國領導人習近平見面進行「馬習二會」，年後勢必又是關注焦點。

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