除民怨 蘇揆快速反應

2019-02-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任閣揆逾半個月，行政院多管齊下調查民怨、掌握輿情、迅速反應或立刻澄清，蘇揆更分四批與黨內立委座談了解民意，並著手進行多項「接地氣」改革，要解決官僚組織不便民的行政措施。

多管齊下掌握輿情

今年一月下旬，蘇揆對金融業祭出首部導正措施，有效解決小商家、中小企業領錢不便問題，政院要求金管會、財政部等相關單位，對於正常客戶的領錢行為，若提領未滿五十萬元款項，不再要求出示身分證查驗，銀行金融服務以不擾民為主。

針對中國非洲豬瘟疫情防疫，蘇揆更要求全面檢查手提行李、二月起增設Ｘ光機，以防有漏網之「肉」侵台，造成台灣養豬產業全面崩盤；對於澎管處長耍官威事件，蘇揆更是第一時間強調，公務員不應嗆人民；至於酒駕慣犯致人於死事件，蘇揆更強調「應視同故意殺人」修法嚴懲。

為掌握民怨，行政院秘書長李孟諺也指示各部會進行民怨調查。政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，以民怨調查表為例，政院對於新舊民怨，皆有列管追蹤要解決問題，「不只是民怨調查表，應說是民怨調查及解決問題報告了！」

據悉，各部會須向政院提出一至五個民怨或不便民事項，針對民怨問題，政院更擬定「如何解決、誰來解決、何時解決」處理原則，要求各部會須有解決民怨的方法，並由李孟諺列管解決時程，蘇內閣就是要讓民眾有感。

谷辣斯指出，許多山友抱怨欲進入國家公園登山，內政部營建署國家公園管理處相關申請手續太繁雜，內政部為此設置單一窗口處理入山、入園證申辦手續，化繁為簡。

端出多項「接地氣」改革

此外，因立委是民意最大接收器，蘇揆也分四梯次與民進黨籍立委舉行座談，聽取區域立委現在面臨困難和民怨，並要求相關部會人員記錄及列管，目前立委座談已辦二梯次，農曆年後蘇揆還會繼續與立委座談。

除政院調查民怨，內政部為掌握每日輿情及新聞時事，近年充分運用大數據解析最多人關注議題，鄉民的最關心話題皆有製成「內政部每日輿情大數據摘要報告」，包含與內政部業務有關的網路正夯熱門關鍵字，都可以透過大數據撈出來，對了解每日輿情相當有幫助。

蘇揆解民怨案例

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