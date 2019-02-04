台美共推 印太宗教自由對話下月登場

2019-02-04

逢「台灣關係法」40週年 台美交流持續增溫

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／台北報導〕台美交流持續增溫，今年官民大型活動多。外交部昨宣布，台灣將於今年三月主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。美國去年舉辦首次全球部長級宗教自由會議，台灣則是第一個呼應舉辦區域層次宗教自由對話的國家；外交部昨表示，台灣願意為印太區域內宗教自由與民主發展貢獻心力。

台灣呼應美 首辦區域層次對話

今年逢「台灣關係法」四十週年，台美將舉行多項大型活動。美國在台協會（AIT）處長酈英傑於二月一日宣布「AIT@40」慶祝系列活動起跑，除了推出每月主題活動，也將在法案簽署的四月舉辦大型慶祝活動，並將今年定位為「美台旅行年」，續推動雙向旅行交流，同時規劃與台灣一同舉辦八場「全球合作暨訓練架構（GCTF）工作坊」，深化雙邊與區域夥伴關係。

外交部昨緊接著透過新聞稿宣布，外交部委託台灣民主基金會，將於三月主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。這是繼美國去年七月舉行史上首次部長級全球宗教自由會議後，第一個舉辦的區域層次宗教自由公民社會對話。美國國務卿龐皮歐當時親自主持峰會，拉高會議規格，展現重視人權態度，更直接點名抨擊中國、緬甸等迫害宗教人權的國家，要求停止宗教迫害。

外交部說明，我駐美代表高碩泰去年和國內主管宗教事務的內政部官員，一同參與美國全球部長級宗教自由會議，與美國及其他與會國家官員及宗教團體代表交換意見，會後美方鼓勵各國舉辦區域性宗教自由公民社會對話。

外交部強調，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，合作舉辦此區域性宗教自由公民社會對話，盼增進區域內相關公民及社會團體的互動與交流。

台美國防產業論壇 五月舉辦

台美今年官方與民間交流活動多，經貿方面如美國重量級智庫傳統基金會與中華經濟研究院合作的二○一九年經濟自由度報告海外發表會，上週剛剛落幕。軍事部分，去年首度在台舉辦的「台美國防產業論壇」，今年也預計同樣在五月舉辦，據悉規劃於中科院龍園舉行，規模及是否對外開放則仍待評估。

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