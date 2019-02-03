一週大事（1月27日至2月2日）

2019-02-03

國內：

●台北市、台中市兩席區域立委補選結果廿七日出爐，分別由民進黨籍何志偉與國民黨籍沈智慧當選，兩黨都守住原本席次。

●勞動部三十日通過農委會提出的酪農業引進外勞試辦方案，由農會聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，規劃先以四百人規模試辦，預計七月上路。

●經濟部三十日拍板今年再生能源躉購費率，離岸風電二十年固定費率較先前預告的每度五．一○六元調高到五．五一六元，並確定核電廠不延役、不重啟。

國外：

●美國司法部廿八日起訴華為及其財務長孟晚舟，共提出廿三項控訴，包括竊取行業機密、違反伊朗制裁禁令，同時向加拿大正式提出引渡孟晚舟請求。

●英國下議院廿九日以三一七對三○一票，通過脫歐協議修正案，並授權首相梅伊前往歐盟重新協商脫歐協議，但歐盟立即重申不會重談脫歐協議。

●美國總統川普一日發表聲明，宣布美國決定退出美俄簽署的「中程核武條約」（ＩＮＦ），自二日起停止遵守條約規定，並在半年後正式退出條約。

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