立委拜年小物 綠贈原葉茶包、招財環保袋

2019-02-03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕農曆年將至，立委也都紛紛推出別出心裁的拜年小物，讓自己能夠在選民心中留下深刻印象。有人趁機推銷在地食材，農運出身的民進黨立委蔡培慧就透過農村過去的「奉茶」文化，將原葉的台茶八號茶葉放入茶包，希望在過年時贈送大家這樣的小物，增進人與人之間的互動。

「我們就是田庄長大的小孩，小時候田庄都有奉茶的習慣，促進大家的互動」，蔡培慧說。農家長大的她，無論從事什麼樣的工作，都希望能和農業連結，說起茶葉更是停不下來，哪種茶柚子香氣重、哪種適合當冷泡茶、奶茶要怎麼煮才好喝，她都如數家珍。

九二一地震後，蔡培慧擔任九二一重建基金會執行秘書，跟著基金會執行長謝志誠，打造農夫市集，邀請農民過年時在魚池擺攤、奉茶。蔡培慧認為，地方產業能夠重建，才是「可長、可久」的地方創生方式。

而年節將近，雞蛋需求量大增，看準這波趨勢，民進黨立委趙天麟順勢推出互動春節活動，除了請來新銳設計師設計春聯外，只要選民上傳春聯合照到粉絲頁，就可以獲得優質CAS雞蛋廠商的雞蛋，讓自己的春聯可以在網路社群獲得「二次傳播」。

民進黨立委蔡適應則是透過事前調查，得知一般民眾多不愛貼政治人物的春聯，因此轉而贈送實用的環保袋，上面有自己親自揮毫的「招財」字樣，十分受到婆媽歡迎。

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