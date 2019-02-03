立委拜年小物 藍推開運錢母、長腿照月曆

2019-02-03

〔記者林良昇／台北報導〕農曆新年將至，二○二○選舉腳步也逐漸逼近，國民黨立委為了拉近與民眾的距離，搭上去年大選期間爆紅的「韓流」，主打發財風的拜年小物，讓民眾可以「過新年、發大財」，討個好彩頭。去年九合一選舉期間，以「神力女超人」裝扮揚名立萬的美女立委許淑華，也推出個人美照月曆，和育幼院合作，讓選民顧眼睛兼作公益。

高雄市長韓國瑜帶領的「韓流」席捲去年下半年，國民黨立委也搭上風潮。同樣出身高雄的陳宜民，拜年小物就是例行的春聯，但上面的字卻是直接將韓國瑜選舉期間，最琅琅上口的口號「高雄發大財」印在春聯上，把「韓流」旋風吹向金豬年。

國民黨立委也搶搭「發財」風潮，林奕華準備了三千套從金山財神廟求來，過了香爐的開運招財寶袋，內含開運錢母和三塊錢，但因數量有限，林奕華在臉書上讓民眾抽獎，討個吉利賺大錢。李彥秀則走不同的風格，以量取勝，準備了與樂透大小相同的紅包袋，內裝金幣巧克力，除了財運滾滾來外，餓了也可以吃甜食解解饞。

有著不科學長腿的許淑華則是誤打誤撞，原本照片只是作競選照和自己收藏，沒想到引發強烈迴響，便與育幼院合作，捐款五百元以上，就可獲得許淑華美照月曆，一整年「收藏許淑華」。新年不一定要發大財，作善事也很好，只要大家開心，就是王道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/