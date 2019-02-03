基層挺韓升溫 朱立倫：我會更努力爭取支持

2019-02-03

〔記者王駿杰、周敏鴻／綜合報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫，昨天前往桃園市龍潭區龍元宮、新竹縣關西鎮太和宮、新竹市關帝廟參拜祈福，並發送紅包給民眾。朱立倫說，外界有不同聲音支持高雄市長韓國瑜參選總統，他會用開放的心情看待，這代表韓國瑜很傑出，也代表他要加油，他會更努力爭取支持，讓國民黨在二○二○勝選。

「開放心情看待拱韓聲浪」

朱立倫指出，他從政的動機、初衷，都是希望台灣能更好，二○二○最重要的目標不是個人贏，而是整個國民黨要贏，藉此重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓民眾過好日子。

對於部分黨內同志力挺韓國瑜參選總統，朱立倫盛讚韓國瑜是優秀同志，外界有聲音支持韓國瑜參選總統，就代表韓很傑出，也代表他有再努力的空間，應該要更加油努力，讓黨內同志們更有信心，才能團結一致，爭取勝選。

外界質疑韓國瑜剛當選高雄市長，要選總統的正當性不足，朱立倫說，「我不會這樣想！」他會用開放的心情看待。朱強調，二○二○年國民黨一定要勝選，而國民黨要勝選，就一定要推出能勝選的候選人，黨內應該要用最開放的心態，「誰能勝選，我們就要支持他」。

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