黨內人士：韓國瑜比朱立倫好輔選

2019-02-03

若基層非韓不可 不排除列為人選

〔記者施曉光／台北報導〕為了奪回總統大位，國民黨內部最近掀起一股力拱高雄市長韓國瑜參選總統的聲浪，黨內人士評估，韓最大的罩門就是市長位子屁股還沒坐熱，「（初選）他敢來領表嗎？」但不排除如果基層「非韓不可」的聲量很大，中常會也有高度共識，可能透過決議，把韓國瑜技術性列為可能人選，而且相較前新北市長朱立倫，「韓要比朱好輔選」。

國民黨主席吳敦義一日受訪時，針對黨內提議應設「防磚條款」，有意參選總統的人唯有民調高於韓國瑜，才能獲得提名，公開表示會當成一個「有意義的建議」，並送黨內負責初選籌備工作的專案小組考量能否推動。

朱當年曾說做好做滿 韓沒有承諾

黨內人士表示，如果韓國瑜能出線，對國民黨而言，沒有什麼不好，「只要能贏」。只是韓目前要克服才剛選上市長的問題，「他敢來領表嗎？他絕對不敢！」二○一六大選朱立倫也是剛當選新北市長就競選總統，但畢竟情況有些不同，朱立倫當時是第二任市長，而且拖到大選投票前三個月才參選，韓國瑜則是剛當上第一任高雄市長，目前只做了一個多月，這是最大的罩門。朱立倫「換柱」後自己參選，最為人詬病的就是答應市長任期「做好做滿」，韓國瑜倒是沒有做過這種承諾。

黨內評估，若推韓國瑜參選總統，先不論可能參選的吳敦義、前立法院長王金平是否接受，至少朱立倫方面是不會輕易放手，也不可能接受「韓朱配」，因此目前的拱韓聲浪下，對朱最不利，朱也最著急。

黨內人士分析，王金平的參選動作叫板意味比較濃厚，未來政治協商「比較好處理」。至於吳敦義，由於目前的民調形勢，沒有太多的喊價空間，因此對於黨內拱韓，自然就表達「完全開放」的態度，靜觀其變，等待各方出手。

若朱硬要全民調 吳可能就讓韓選

近吳人士則指出，未來吳敦義除了可以自己當「king」，也可能搖身成為一個「king maker」，如果朱立倫硬要全民調，吳敦義不無可能就讓民調聲望最高的韓國瑜選，「留名歷史」。

對吳敦義而言，在韓、朱之間，當然寧願讓韓參選，至少當個「伯樂」，另純就輔選角度，「韓要比朱好輔選」，因為朱立倫畢竟有包袱，對民進黨而言，朱也會比較好打。

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