「跟著小英去拜年」 總統預告年節行程

2019-02-03

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在民進黨去年敗選後，除調整施政腳步，也積極透過社群媒體與民眾溝通，強化與社會的連結互動。隨著農曆春節年假展開，蔡總統昨主動在臉書預告大年初一到初四行程，將走訪台北、新北、桃竹、雲嘉南、高屏等廟宇，總統還特別說：「期待可以見到大家」。

拚連任 積極透過社群媒體與民溝通

面對明年的總統大選，已辭去民進黨主席的蔡英文，仍被黨內賦予極大期望。為了打造連任之路，小英這段時間也調整施政腳步，對於較具爭議的政策或話題，則傾向於社會應有較長時間的溝通，而與民眾切身相關如防堵非洲豬瘟等，總統與蘇貞昌內閣也緊盯相關作為，務求整體施政作為更能接上地氣。

隨著社群媒體的普及，蔡總統也積極藉此說明施政作為，從臉書、推特、IG、到LINE，幾乎每天都會更新訊息，隨著農曆春節年假展開，以往由總統府公布的總統行程，蔡英文昨也在臉書貼出二月五日大年初一到二月八日初四的活動，並說：「初一到初四，我會走訪各地廟宇，發放祝福滿滿新年福袋，期待可以見到大家。」

臉書小編也籲大家把行程存起來，「跟著小英去拜年」。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統今年還特別錄製春節拜年語音，有加入蔡英文LINE的民眾，可以透過手機聽到蔡總統親自拜年的聲音，而且不只一種版本。總統也會透過臉書向國人拜年，表達她對於新春的祈願與祝福。

駁網紅 官員稱直播正確訊息是責任

對於部分人士批評總統變成「網紅」，相關官員認為，若能把訊息成功傳播給應該知道的國民眼前，就不該只是限制在習以為常的方式；而如果部分傳統媒介上再也看不到正確而必要的訊息，那麼直播、有趣的訊息傳播，不只是好方式，其實還是責任。

根據總統臉書公布的行程，二月五日大年初一，總統將從台北市覺修宮出發，接著到指南宮，下午到新北市義天宮、桃園市三元宮，再轉往新竹市香山財神廟發福袋。

二月六日大年初二，總統將至雲林縣北港朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義文財殿、台南慶安宮、高雄關帝廟參拜發放福袋。

二月七日大年初三，總統回到故鄉屏東，到屏東縣福安宮、德隆宮，再轉往彰化縣天后宮、南投縣恒吉宮等宮廟發放福袋。

二月八日大年初四，蔡總統則到台中大甲鎮瀾宮、苗栗縣拱天宮、新竹縣義民廟發放福袋。

至於明天除夕，蔡總統將比照往例，邀請總統府資政史明一同圍爐，當晚將參加法鼓山撞鐘祈福。

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