韓國瑜︰講到2020 像孫悟空聽到緊箍咒

2019-02-02

〔記者黃旭磊、黃建豪、施曉光／綜合報導〕國民黨內目前已有「多個太陽」積極爭取總統選舉提名，高雄市長韓國瑜（見圖，記者黃旭磊攝）昨天在四維行政中心發紅包，在旁等候的支持者也高喊「市長選總統！」韓國瑜答道，現在講到二○二○，就感覺（自己）好像孫悟空，唐三藏唸著緊箍咒，頭好昏。

對於黨內有人力拱韓國瑜參選，國民黨主席吳敦義昨在向黨工辭歲賀年發福袋活動時受訪表示，他「完全開放」，只要符合國家利益，不違背國家法令及黨的規章，國民黨完全開放。

吳敦義昨也接受「YAHOO TV鄉民大會」主持人郭子乾專訪，由於郭子乾裝扮成韓國瑜的造型，媒體也將焦點放在韓國瑜是否參選總統上。對於前國民黨政策會執行長蔡正元建議黨內應設「防磚條款」，有意參選總統的人唯有民調高於韓國瑜，才能獲得提名，吳敦義說，他會當成「有意義的建議」，送請負責初選籌備工作的專案小組考量，看看能否這樣推動。

柯︰大家要拱他也沒辦法

對於韓國瑜網路聲量驚人，更有媒體積極營造韓參選總統的氛圍，台北市長柯文哲昨對此表示，參選是人民的權利，市場決定一切，韓國瑜是聲量最大的，大家要拱他也沒辦法，市場的環境就是這樣。柯稱，韓國瑜還算滿厲害，但他沒什麼意見。

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