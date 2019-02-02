選舉史頭一遭 驗票翻盤 候選人竟未判勝選

2019-02-02

原本的當選人過世 已無對照人 林內鄉代落選頭黃清得 成苦主

〔記者詹士弘／雲林報導〕中華民國選舉史頭一遭！雲林縣林內鄉民代表候選人黃清得因一票之差落選，提起當選無效之訴順利「驗票翻盤」，從輸一票變倒贏兩票，但法官沒有宣布勝選，反而說「你有夠衰」，原來贏他一票的當選人已經去世，沒有對照人，得票逆轉也不能判他勝選。

雲林選委會︰將請中選會解釋

雲林縣選委會副主委許木山則指出，尚未收到法院判決書，等收到後會檢送中央選舉委員會要求解釋處理。

選委會也表示，依選罷法規定，當選人必須被宣判當選無效或遞奪公權造成出缺時，落選者才能遞補，死亡不在規定範圍內。雖然黃清得與蘇信德只差一票，但選罷法規定，必須是立委、縣市長以上選舉，而且票數相差在千分之三以內者，才能申請行政驗票。

從輸蘇信德一票 變倒贏兩票

林內鄉民代表選舉第三選區共有五人參選，應選三人。曾八度參選、五次當選代表，也曾擔任代表會主席的黃清得，最後得四百九十六票，以一票之差輸給蘇信德，成為落選頭。

黃清得說，以一票落選很難過，但蘇信德是他的好朋友，加上蘇的健康有問題，為了讓蘇一圓當代表的夢，原本未提相關法律訴訟，不料選委會公告當選當天，蘇信德就因病去世。

黃清得表示，由於死亡不能遞補席次，蘇信德去世後林內變成少一席代表服務鄉親，只能提「當選無效之訴」才有遞補機會，因此委託律師提起訴訟。他也特別向蘇信德上香祭拜，告知上法院不是要告蘇，只是為了驗票。

法院開庭後，法官表示，由於蘇信德已經死亡，「選舉無效之訴」沒有對照人；黃清得聽取律師建議，改向當選第二名的蔡當茂提出當選無效之訴，以達到驗票的目的。

元月卅日法院開庭驗票，結果選區五名候選人只有黃清得增加三票，其餘候選人票數沒增減，也代表黃清得從落選頭變成倒贏第三名的蘇信德二票，選舉結果「翻盤」。

但法官卻對黃清得說，「你有夠衰」，因為蘇信德已經死亡，沒有對照人（即與聲請人產生糾紛之人），所以無法宣告黃清得勝選。

黃清得說，心情很複雜，雖然票數已逆轉，他確定是第三名，但仍未能當選代表，向雲林縣選委會尋求解釋，選委會也是「頭殼抱著燒」，因為中華民國選舉史上從未遇到類似情形，無前例可循。

縣議員邱世文則認為，法院既已重新認定有效票數，黃清得才是該選區的第三名，選委會應重新公告由黃清得當選。

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