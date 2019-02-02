吳敦義︰王若選總統會祝福

2019-02-02

兩人閉門談話 會後支持者喊「總統好」 王金平︰聽著也滿爽

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨總統選舉競逐者眾，除了已表態參選的前新北市長朱立倫外，國民黨主席吳敦義及前立法院長、立委王金平的動向也備受關注；吳敦義昨天傍晚臨時到立院拜訪王金平，雙方閉門會談近一小時，會後兩人異口同聲強調：「沒有聊到總統選舉，一個字都沒有！」

對於王金平也可能參選總統，吳敦義稍早受訪說，他也是祝福，「我的心胸是開闊的。」

吳敦義說，因為農曆年節將至，過年前都要見見老朋友，他有三個尊敬的長官好朋友一定要先拜訪，已先拜會前國民黨主席連戰、吳伯雄，再來就是多年好朋友王金平。過去他在行政院長任內推動ECFA，王金平都很配合、很幫忙，「他是國會之寶」。

王離去前神來一筆︰與吳有聊九月政爭

吳敦義還帶蜜棗禮盒送給王金平，王金平則回贈自己的新書。事後王金平在其臉書「台灣公道伯」PO出兩人合照，說兩人要以最萌身高差拜個「棗」年。

被問及是否談到二○二○總統大選，吳敦義和王金平異口同聲強調，沒有談到選總統的事，也沒談到黨內初選，「一個字都沒有」；但王金平離去前又神來一筆說，「但我們有聊到九月政爭」。現場還突然有支持者高喊「總統好」，王金平也笑回：「好好，聽著也滿爽」。

林明溱喊全民調 吳︰沒有逼宮問題

此外，媒體昨也詢問吳敦義，南投縣長林明溱喊出總統初選應採全民調，是否在「逼宮」？吳敦義笑說，「沒有什麼逼宮的問題」，林明溱是二十二個直轄市、縣市中的一位縣長，「他有主張是可以的啊！」「這個是自由世界，他發言我們完全尊重，就是一個開放，沒有問題。」

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