勞動基金1月由負轉正 彌平去年虧損

2019-02-01

〔記者李雅雯／台北報導〕規模達三兆六二八八億餘元的勞動基金去年全年收益出爐，受到全球股債市震盪波及，去年全年整體收益率為負一．九五％，虧損約七二六億餘元，但今年一月已由負轉正，彌平去年虧損。勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，去年全球股債市表現不好，主因是美中貿易戰等不利因素，勞動基金追求長期穩健，短期波動都以平常心看待。

勞動部︰政府會擔負勞保最終給付責任

勞保精算報告昨也正式對外公布，精算結果推估二○二六年勞保基金將用罄，就算勞保年改執行，也僅是將破產時間延後到二○二八年；勞動部政務次長施克和強調，政府會擔負起最終給付責任，行政院撥補兩百億元已在走預算程序，民眾莫恐慌。

根據精算報告內容，勞保潛藏負債達九．一一兆元，保費收支逆差發生在二○一七年，勞保基金用罄破產是二○二六年。勞動部勞動保險司長鄧明斌表示，政府將編列預算二百億元撥補入勞保基金，精算報告雖顯示潛在負債上兆元，但因社會保險不可能完全提前預作準備，可保證的是中短期內現金流量穩健，目前勞保基金有近七千億元。

先前勞保精算報告對外公告時，曾引發老年給付一次擠兌潮。施克和指出，當時政府沒有做出保證，引發了社會恐慌，但現在政府擔保最終支付責任，民眾不用慌張。鄧明斌也說，目前勞保局並沒有明顯擠兌。

目前勞保年改草案尚在立法院待審，最新精算報告顯示，就算按現有草案內容實施勞保年改，也僅是將勞保基金破產時間往後延兩年、到二○二八年；鄧明斌強調，勞保年改是漸進性地推動，也會有滾動式的檢討。

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