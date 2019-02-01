去年至今 勞動基金賺227億

2019-02-01

立委質疑四大基金護盤導致虧損 政院︰蔡上任後 未因護盤進場

〔記者李欣芳、林良昇、陳昀／台北報導〕勞動基金去年十月投資股市，單月虧損一二二六億元，國民黨立委質疑，政府拿四大基金去護盤，犧牲人民權益。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，自二○一六年政黨輪替、蔡總統上任以來，四大基金與國安基金從未為了股市的大跌刻意進場護盤，且勞動基金去年度結清虧損七百多億元，但截至今年一月廿五日又賺回九百多億元。

根據行政院的資料，勞動基金扣除去年的虧損，目前還賺了二二七億元。

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰昨質疑勞動基金去年十月投資股市，單月虧損一二二六億元，把前九個月賺的錢全部虧光；此外，四大基金去年虧損一二○億元，質疑是政府拿四大基金去護盤股市導致。

曾銘宗質疑勞動部及勞動基金運用局，去年虧損如此龐大，難道都不用對外界說明嗎？還是期待股市上萬點後，就有機會彌平虧損？曾表示，將在下個會期開議後，邀勞動部做專案報告，並請監察院能夠主動調查。

勞保年金修正草案 已送立院

谷辣斯對此回應，蔡總統上任以來，四大基金與國安基金從來沒有為了護盤進場。她表示，勞動基金規模約四．二兆元，去年虧損七二六億元，但截至今年一月廿五日止，已賺九五三億元；扣除去年的虧損，還賺二二七億元。

至於勞保基金將在二○二六年破產一事，谷辣斯說，勞保基金規模目前六八○○億元，去年的收支逆差是二五一億元，目前攸關勞保年金改革的修正草案已送到立法院，若今年來不及三讀，行政院還是會在明年預算中編列二○○億元撥補勞保基金，全國勞工可以安心。

政府挹注退撫基金 破產延後

全國教育產業總工會昨在立法院召開記者會批評，退撫基金同樣面臨短絀，軍公教最高行政單位銓敘部、教育部卻對此一聲不吭；列席的銓敘部退撫司代表回應，經過精算，今年開始，每年公教退撫基金可獲挹注一二○億至二七三億元不等，公務人員退撫基金的財務安全破產期限能延後卅年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/