美日駐台使節 同日拜訪韓國瑜

2019-02-01

〔記者王榮祥、邱灝唐／綜合報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）與日本台灣交流協會，昨陸續拜會高雄市長韓國瑜。韓國瑜與美方聊到訪美計畫時，考慮增加洛杉磯、舊金山等行程，想跟僑胞聊聊，與日方互動著重在農業與觀光。

酈英傑詢問韓 四年目標

ＡＩＴ處長酈英傑昨拜訪韓國瑜時，探詢未來四年優先目標；韓國瑜表示經濟優先，要貨暢其流、人和其通，同時要幫助弱勢、推動雙語；最迫切目標是把高雄農漁產賣出去，並讓人才及人潮進來，具體做法除愛情產業鏈，還有醫療觀光、軍事觀光等。

酈英傑對韓國瑜訪美表達關切，強調美方會提供行政支援，並詢問除了應邀至美國哈佛大學演講，有無其他行程規劃？韓國瑜表示不排除前往洛山磯或舊金山，與當地華僑餐敘、交流。

韓國瑜與日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏會談時，日方邀請高雄參加三月份東京食品展，韓國瑜表示會考慮委請農業局長代表出席。

日邀高雄 參加東京食品

韓國瑜也把握機會向日方推銷冬季的高雄，他委託日台交流協會轉知日本電影電視產業，日本冬天可多來較溫暖的高雄取景，很歡迎日本老年人來高雄避冬；他也大力推銷高市府舉辦的夏令營、冬令營，力邀日本小朋友來參加。

另，韓國瑜拋出將在高雄推動賽馬，日前還與前香港馬會董事林雋軒等人會面，但香港馬會卻立刻發聲明指沒派任何代表到訪高雄。韓昨天解釋，林雋軒來訪是自掏腰包，他相當感謝，會面是透過前立委鄭逢時、前立法院長王金平介紹。

王金平昨早在台南回應，他與林雋軒沒有接觸，是對方派人接洽，再由他轉介給韓國瑜，對林是否代表馬會並不清楚。

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