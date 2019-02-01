挪用勞軍款被控貪瀆》買皮蛋送長官 少將無罪定讞

2019-02-01

〔記者鮑建信／高雄報導〕恆春三軍聯訓基地前指揮官梁明德及政戰主任廖振輝，被控任內挪用寺廟捐贈勞軍款，被依貪瀆罪起訴；高雄高分院昨天宣判，認為二人將加菜金列入部隊公帳，支出均與公務有關，未侵吞公款，判決無罪。

檢方指出，二○一二年二月初至隔年十一月間，梁明德任職海軍陸戰隊三軍聯合作戰訓練基地指揮部少將指揮官；廖振輝則於二○一一年九月至二○一五年二月間擔任三軍聯訓基地上校政戰主任。

法官：支出與公務有關 未侵吞公款

屏東縣車城鄉福安宮為答謝聯訓基地官兵長期協助恆春地區廟宇抬轎、洋蔥採收、救災，循例於每年三節致贈勞軍慰問金，梁明德於二○一二年六月、十月、二○一三年一月分別領得端午節、中秋節、春節勞軍款六萬元、十萬元、十萬元，交由廖振輝保管、運用、記帳。

被告梁明德、廖振輝二人卻涉嫌挪用其中一萬五千元，用於購買皮蛋禮品送前往視察的長官、購買芒果送地方人士，以及替部隊弟兄還債，被屏東地檢署依貪瀆罪起訴。

據了解，梁、廖應訊指稱，三軍聯訓基地長年在地方演訓，為修補地方關係，國防部每年編列廿萬元「民事費用」供公關用途，但經常入不敷出，福安宮捐贈的勞軍款並未限制使用項目，才拿來購買禮盒做為贈送上級督訓單位及地方人士的伴手禮，以及招待餐宴費用，絕無中飽私囊。

二審合議庭法官調查，被告等人將勞軍款列入部隊公帳，支出也與公務有關，並未侵吞公款，檢方又無法舉證有貪瀆情形，維持原審無罪判決。若無違反速審法規定，二人涉貪部分將定讞。

至於廖另審違反商業會計法部分，被屏東地院判處徒刑六月，得易科罰金，緩刑二年，此部分尚未審結。

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