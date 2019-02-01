「禮讓韓國瑜當選市長」 退休副分局長放假訊息

2019-02-01

以蔡英文名義

轉貼變造函文

〔記者錢利忠、黃建華、黃旭磊／綜合報導〕去年九合一選舉前，各種「假訊息」滿天飛，調查局資通安全處共查獲兩件意圖擾亂選情的案件，其中一案的嫌疑人竟是已退休的高雄市警局三民二分局劉姓前副分局長；劉男涉嫌在LINE群組轉貼，以「民王（應為主）進步黨中央黨部主席蔡英文」等人名義發文的偽變造函文，被依違反公職人員選舉罷免法之意圖使候選人當選或不當選罪，函送高雄地檢署偵辦。

違選罷法送辦

最重判刑五年

調查局追查，劉姓前副分局長涉嫌於一○七年十月間，於LINE群組「雲頂聯誼會」（約二六三名成員）轉貼以「民王進步黨中央黨部」主席蔡英文名義、秘書長洪耀福決行之偽變造函文，內容提及「…並要求黨員與支持者避免使國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜選後轉而參選總統，影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長…」等，企圖誤導選民投票意向。

今年一月二日，劉男被調查局首度約談到案，劉男供稱只是因為有趣才轉貼分享，卻無法交代偽變造函文的出處，訊後被依可處五年以下徒刑之意圖使候選人當選或不當選罪法辦。

另外，待業中的朱男因不滿徐佳青及趙天麟等人的選舉言論，涉嫌於去年十月間，透過個人臉書帳號在「韓國瑜後援會」中留言，並公布徐佳青、趙天麟等人的照片，加註「毒氣室」、「切腹」、「電椅」等處私刑的文字，今年一月十五日隨即被調查局約談到案。

針對涉嫌透過臉書粉絲團恐嚇徐佳青、趙天麟等人一案，朱男庭訊時坦承不諱，訊後被依可處兩年以下徒刑之刑法第三○五條的恐嚇罪法辦。

高雄市警局三民二分局昨表示，劉姓退休警官約在十五年前曾任副分局長，約十年前於新興警分局任內退休，與三民二分局淵源不深；至於在LINE群組轉貼情事，警方並不清楚退休警官個人行為。

高雄地檢署則表示，還未收到相關案卷與事證，收到後會依法調查偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/