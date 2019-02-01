習近平嗆武統 歐洲議會批中挺台

2019-02-01

罕見公開討論兩岸議題 強調將與台灣緊密合作

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平上月初發表對台談話，不承諾放棄對台動武。歐洲議會三十日罕見公開討論兩岸政治議題，歐盟執委會官員除發表談話籲兩岸維持現狀外，也強調將與台灣在不同領域緊密合作。

民主人權 歐盟與台具有共同價值

歐洲議會三十日在比利時布魯塞爾召開全會，會中邀請歐盟執委會針對「中國與台灣兩岸關係的最新發展」發表看法。歐盟執委會人道援助及危機管理執委斯蒂里亞尼迪斯表示，近年兩岸關係趨於緊張，歐盟對此感到遺憾，今年中國領導人習近平發表對台談話後，歐盟迅速回應希望兩岸能和平對話，並強調尊重台灣治理體系，且台灣與歐盟在民主、法治及人權具有共同價值，雙方理念相近，也鼓勵台灣積極參與國際事務。

斯蒂里亞尼迪斯指出，中國自二○一六年以來限制兩岸高層交流，且欲進一步壓縮台灣國際空間及誘使盟友改變立場，歐盟對此持續鼓勵兩岸進行建設性對話。歐盟呼籲兩岸維持現狀，並在與台灣共享價值及利益下，繼續尋求與台灣在不同領域緊密合作。

轟習強推一國兩制 升高兩岸緊張

歐洲議會友台小組主席朗根等近二十位跨黨團資深議員，則連番發言抨擊習近平提出不放棄對台使用武力及強加「一國兩制」模式，導致兩岸緊張局勢加劇，將損及台海與亞太區域安全。朗根等議員強烈反對中國以武力解決兩岸問題，強調兩岸爭端應以國際法為基礎透過和平方式解決，呼籲中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣二千三百萬人民堅守的自由民主價值及決定自己未來前途的權利，同時籲請歐盟執委會採取具體行動支持台灣。

外交部表示，歐洲議會首度在中國領導人發表對台談話後，將兩岸政治議題納入全會議程進行辯論，意義不凡，且執委會代表及絕大多數發言議員均對中方表達嚴正立場，再度展現對我長期友誼與堅定支持，外交部對此深表歡迎及感謝。

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