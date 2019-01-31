民進黨拚2020 段宜康︰只有蔡能贏

2019-01-31

「如果蔡選不上，別人也選不上」

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕二○二○總統大選在即，民進黨新系立委段宜康昨受訪時表示，明年大選對民進黨來說很困難，他不認為海嘯已經過去，現階段只有總統蔡英文能贏得大選，若蔡選不上，其他人也選不上；段宜康並說，蔡總統很倚重副總統陳建仁，「英仁配」是最合理的。

英系立委、民進黨立委陳明文中常會前受訪也表示，目前黨內大概都有蔡總統競選連任的共識，蔡總統在黨內最具有實力，相信全黨會全力支持蔡連任。至於副手人選，陳明文表示，如果是蔡總統被民進黨提名，她會對未來副總統人選做整體性考量，這個答案應由蔡總統向大家說明。

親英立委羅致政則說，現在討論這些都還太早，民進黨由蔡總統代表出戰二○二○當然沒問題，至於要搭配誰可能要考慮互補性，「蔡賴配」也要看當事人意願，勝選是最終考量，他相信中央黨部會做全盤思考。

吳秉叡︰現在談總統人選還太早

蘇系立委吳秉叡指出，現在先不用討論這個問題，總統人選還太早、「不急」。正國會中常委黃秀芳受訪時認為，無論是蔡賴配還是英仁配都「各有市場」，陳建仁的陽光印象，讓人感覺很溫暖，前行政院長賴清德當過民代、地方首長，「可能會比較接地氣」。

段宜康接受廣播節目訪問時說，四年前蔡總統找陳建仁搭檔當副總統，風評很好，總統也很倚重陳副總統，但為什麼大家開始討論「蔡柯配」、「蔡賴配」，把陳副總統放到哪邊去，他認為「英仁配」是最合理的。

被問及賴清德會不會參選二○二○？段宜康表示「不會」，賴卸任後，只有出席台北市、台中市兩場立委補選的助選，以及制憲基金會的活動；「如果蔡英文選不上，別人也選不上，我仍然是這樣子看」。

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