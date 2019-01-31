焦點評論》故鄉唱反調 吳主席情何以堪

2019-01-31

記者林良昇／特稿

國民黨總統初選風雨，在吳敦義故鄉首長林明溱的「譁變」後，吳渴望的總統路不僅是充滿荊棘，更像是「四面楚歌」，面對黨內奪回政權的急迫和各勢力步步進逼，「以拖待變」的吳敦義，勢須重整步伐，否則處境將更加艱難。

吳敦義是道地南投子弟，當過兩任南投縣長、三任南投立委，而組發會主委李哲華，更是前南投縣黨部主委，吳與南投的關係脣齒相依，南投長年以來維持藍天，也一向被吳視為從政的最大政績，林明溱更是黨內少數被視為可能親吳的百里侯。

初選遊戲規則已成黨內「角力」戰場，朱立倫早就公開肯定「全民調」是大眾容易接受的方式，吳敦義則不只一次點出全民調的爭議，還暗諷朱任內換掉全民調提名的洪秀柱。朱、吳多次就全民調問題隔空交鋒，林明溱卻在此時公開力挺全民調，還要聲望不高的人自行打退堂鼓。林的弦外之音，對吳而言，一點也不悅耳。

吳遭自己南投故鄉的同志拒絕，已不是頭一樁。黨中央懸缺以久的文傳會主委一職，吳原屬意由南投立委許淑華接任，消息一釋出，卻被許以「立委連任優先」的理由推辭，對吳主席而言，面子也是掛不住。

追根究柢，來自故鄉的「譁變」源自「民意」。網紅當道下，吳敦義對於選民來說，恐怕已沒有吸引力，身為帶領國民黨在去年大勝的黨主席，民調卻不見起色，吳又始終不明確表態，扭扭捏捏的傳統政治人物身段，只會讓新世代的選民不耐。

黨內也會測風向，面對黨中央不穩定的權力核心，沒有人敢選邊站，再拖下去，黨內挺吳的聲音只會逐漸式微。

在局勢的大逆風下，對於吳敦義而言，制度之爭已無關勝負，到了現在這境地，吳也許該思考的是，時候是不是到了？是不是要豁出去奮力一搏，站出來主導這場黨內大戰了？

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