黨中央給軟釘 祭拖延戰術

2019-01-31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○年總統大選群雄爭鋒，初選方式卻遲未定案，導致黨內人心浮動，國民黨主席吳敦義的故鄉首長、南投縣長林明溱昨開出藍營百里侯第一槍，建議應採全民調，黨中央則給林明溱碰軟釘子，推回給智庫及中常會，形同採拖延戰術。

國民黨二○二○年總統大選眾「太陽」並起，初選方式也是百家爭鳴，被視為挺吳派的中常委李昭平在中常會提案，建議先在各地舉辦初選辯論，辯論後再「分區民調、投票」，吳敦義裁示智庫研議，埋下仿美式初選制度的伏筆，初選遊戲規則也進入代理人戰爭。

組發會︰現在不急 大家好好溝通

對於林明溱主張採全民調，組發會主委李哲華表示，初選辦法等智庫研究結果，如果中常會接受智庫提出的初選辦法，組發會再依中常會決議去規劃，組發會身為選務單位，就是「有規定依規定」，目前沒有其他的結論。

至於初選時程，李哲華說，上次總統選舉也是四月才送常會公告，五月才領表登記，當年的情勢對國民黨更糟糕，那時候都不急了，現在更沒有必要急。

李哲華認為，有人認為初選方式早一點定案，會比較好整合，彌補傷痕，但換個角度說，如果大家能夠好好溝通，黨內可以「爭而不破」，反而不用擔心是不是因初選而分裂。

李昭平昨強調，他上週的提案沒有一定要改變制度，只是反映民眾的想法，他本人沒有親黨內哪個派系，都是就事論事，希望外界不要貼標籤。他提案初選要分區辯論，主要是讓民眾能了解參選人政見，才能推出國民黨最優秀的參選人。

國民黨立委林為洲與台北市議員羅智強去年底就曾開黨內第一槍，呼籲總統提名採全民調。林昨受訪表示，如果四月要提名，兩個月前就要公告，現在時間已太晚，不宜花很多時間在美式初選等新方案上，只有原規定的「七成民調、三成黨員投票」和全民調兩種選擇，黨中央應儘快召集有意參選的各方討論，才是對國民黨好。

林為洲指出，林明溱的說法是真實反映基層感受，現在各方互相放話，一直在講提名辦法卻不做決定，民眾會認為是在爭對自己有利的提名辦法，玩弄遊戲規則，對國民黨是傷害。

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