「共諜」台商一審7年 二審1年半

2019-01-30

〔記者楊國文／台北報導〕台商林偉琳被控遭中國國安單位吸收為共諜，返台以利誘國中同學彭姓調查官，要求彭提供達賴喇嘛入境及我國重要情報，還承諾「在中國會有個一官半職」，彭悍拒並舉發，一審依違反國家情報工作法重判林七年徒刑；高等法院認定，無證據證明林將情報人員身分、秘密工作內容洩漏給中國，昨改依貪污治罪條例的行求賄賂罪、國家安全法等罪，判林男一年半、褫奪公權兩年。

卅九歲的林偉琳，二○○○年九月從海軍陸戰隊下士退伍後，轉往中國從事空壓機等行業，曾擔任中國蘇州台青會會長等職務。

改以行求賄賂罪、國安法判刑

判決指出，二○一六年林男返台參加國中同學會，得知彭姓同學是調查局調查官，隔年三月他在中國經商涉訟，找上自稱中國南京市國家安全局「吳主任」的男子協助訴訟案，「吳主任」要求林男找我國軍方相關人員刺探情報當作對價。

林男二○一七年九月返台，邀彭男餐敘並暗示「對岸想跟你交個朋友」，希望他能夠提供藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境訊息，或業務上機密，並稱「下次回台會帶回對岸給的廿萬元做為心意」，彭男直接拒絕。

林男不死心，同年又兩度約出彭男，祭出現金、禮品攻勢仍被拒；隔年三月，林邀彭男餐敘，直接塞給他現金六萬元，直指「對方希望建立長期關係，要你潛伏在調查局慢慢往上爬，拍下機密文件存在ＳＤ卡交付」，還說「你有甚麼困難，對方可幫忙一百萬、兩百萬元，將來還可在中國安排個一官半職」。彭男向調查局舉報，桃園地檢署拘提林到案，也查扣賄款六萬元，將林起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/