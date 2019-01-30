佔中學者︰中國推銷一國兩制是笑話

2019-01-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平拋出探索一國兩制的台灣方案，佔中三子之一、香港中文大學社會系副教授陳健民，昨在台北出席研討會時說，沒有民主普選，就無法實行真正的一國兩制，在這種情況下，拿一國兩制與台灣談「根本是笑話」；陳強調，中國要談一國兩制，先給香港真普選再說吧！

應先還給香港真普選

「佔中三子」香港大學法律系副教授戴耀廷、牧師朱耀明、陳健民來台出席政大社科院舉辦的「雨傘運動與東亞民主展望論壇」，回顧佔中運動後的港方審判過程，並對港台兩地面臨中國銳實力壓迫提出反思。

陳健民說，中共接管香港以來，至今尚未落實民主普選，「根本沒有實踐一國兩制」，北京政府還拿「一國兩制」向台灣提出統一，根本是個笑話。如果北京真有誠意處理所謂的「統一」問題，先給香港民主普選再談吧！

集結港台公民力量對抗中國

有鑑於去年三月來台出席論壇，卻遭親中港媒抹黑成「港獨台獨合流」，戴耀廷昨受訪時強調，此種利用自由空間、配合專制政權打壓自由的情況，正是中共銳實力的展現；他認為，港台兩地共同面對中國銳實力的入侵，還是要回到基本點，集結串聯港台的公民社會力量、共同對抗。

戴耀廷說，如果透過他們的坐牢，能點燃更多人心中的希望、讓更多人繼續透過公民抗命改變社會，坐牢「其實非常非常值得」。

中研院社會所副研究員吳介民說，佔中運動的審判是中共收回香港主權後首次大審判，將對香港未來的民主運動種下深遠影響；港台兩地同樣面臨中國銳實力的入侵，民間社會應有更多交流、共同思考如何面對，不應因害怕而有所畏懼。

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