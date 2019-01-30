花蓮縣府米袋 又見縣長肖像

2019-01-30

〔記者王錦義、游太郎、吳政峰／綜合報導〕花蓮縣政府今年度「幸福花蓮」春節中低收入家庭生活物資發放，前天起一連四天由南區向北區發送，過去被前代理縣長蔡碧仲取消的排隊領米與包裝袋縣長肖像，在縣長徐榛蔚上任後全部恢復，由她親自發送米袋上印有自己肖像的白米等物資，並題字「花蓮縣長徐榛蔚關心您」。

縣府社會處指出，今年度「幸福花蓮」春節生活物資發放，從廿八到卅一日在十三鄉鎮市舉行，凡設籍並實際居住縣內中、低收入戶及持有中度、重度、極重度等級手冊，以及領取身心障礙生活補助輕度身心障礙者，可持通知單前往指定地點領取白米三公斤兩包。今年度標案預算金額為一千兩百廿五萬元，以最低標方式決標，並未侷限花蓮在地米，希望照顧弱勢族群。

無黨籍議員稱別用放大鏡檢視

縣府表示，徐榛蔚昨到鳳林、光復、萬榮、壽豐等鄉鎮市發放春節生活物資，親手發送白米等物資給排隊的民眾，預祝鄉親春節快樂、平安健康，跟鄉親們一一握手、寒暄。

法務部政務次長蔡碧仲昨表示，代理花蓮縣長期間驚見，只要是縣政府發行的物品，上面多印有傅崐萁或其全家福的照片，不僅是老人的乘車卡或學生作業簿，連祭祀用的冥紙包裝上也有，因此他特別把豬年的農民曆圖片改為花蓮風景圖，也把白米包裝改為「花蓮縣政府關心您」字樣，避免爭議。

徐榛蔚上台後，重新把自己的圖像印回去，蔡碧仲無奈表示，這是可受公評之事，縣長雖然有權這樣做，並未違法，但老百姓的眼睛都在看，施政應考量花蓮人的想法及社會觀感較佳。

針對縣長徐榛蔚在發送弱勢白米上印製個人肖像，國民黨籍縣議員多不願意發表支持意見；無黨籍議員笛布斯．顗賚表示，三節發放救濟品，很多縣市也印上縣長的照片，只要民眾不反對就沒關係，不需要用放大鏡來看。

民進黨議員︰勿像傅崐萁造神

民進黨籍議員莊枝財說，花蓮是個觀光縣，不要像前縣長傅崐萁一樣造神，用花蓮特色的風景、地方的小吃，把花蓮推銷出去，會比用縣長肖像好。此外，花蓮盛產優質白米，但每次縣府都是花一千多萬元向雲林買米，應該要買花蓮在地的白米，讓弱勢家庭也可以品嚐花蓮的優質好米，並幫助在地經濟。

民進黨籍縣議員張美慧則認為，發送弱勢家庭愛心物資，一定要顧及尊嚴原則，以前花蓮市長田智宣為例，在歲末致贈愛心年菜時，一定都請人親送到家戶，不用讓他們跑出來排隊領取，技術上可以做得更好。

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