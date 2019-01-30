花蓮縣府米袋 又見縣長肖像

2019-01-30

〔記者王錦義、游太郎、吳政峰／綜合報導〕花蓮縣政府今年度「幸福花蓮」春節中低收入家庭生活物資發放，前天起一連四天由南區向北區發送，過去被前代理縣長蔡碧仲取消的排隊領米與包裝袋縣長肖像，在縣長徐榛蔚上任後全部恢復，由她親自發送米袋上印有自己肖像的白米等物資，並題字「花蓮縣長徐榛蔚關心您」。

縣府社會處指出，今年度「幸福花蓮」春節生活物資發放，從廿八到卅一日在十三鄉鎮市舉行，凡設籍並實際居住縣內中、低收入戶及持有中度、重度、極重度等級手冊，以及領取身心障礙生活補助輕度身心障礙者，可持通知單前往指定地點領取白米三公斤兩包。今年度標案預算金額為一千兩百廿五萬元，以最低標方式決標，並未侷限花蓮在地米，希望照顧弱勢族群。

無黨籍議員稱別用放大鏡檢視

縣府表示，徐榛蔚昨到鳳林、光復、萬榮、壽豐等鄉鎮市發放春節生活物資，親手發送白米等物資給排隊的民眾，預祝鄉親春節快樂、平安健康，跟鄉親們一一握手、寒暄。

法務部政務次長蔡碧仲昨表示，代理花蓮縣長期間驚見，只要是縣政府發行的物品，上面多印有傅崐萁或其全家福的照片，不僅是老人的乘車卡或學生作業簿，連祭祀用的冥紙包裝上也有，因此他特別把豬年的農民曆圖片改為花蓮風景圖，也把白米包裝改為「花蓮縣政府關心您」字樣，避免爭議。

徐榛蔚上台後，重新把自己的圖像印回去，蔡碧仲無奈表示，這是可受公評之事，縣長雖然有權這樣做，並未違法，但老百姓的眼睛都在看，施政應考量花蓮人的想法及社會觀感較佳。

針對縣長徐榛蔚在發送弱勢白米上印製個人肖像，國民黨籍縣議員多不願意發表支持意見；無黨籍議員笛布斯．顗賚表示，三節發放救濟品，很多縣市也印上縣長的照片，只要民眾不反對就沒關係，不需要用放大鏡來看。

民進黨議員︰勿像傅崐萁造神

民進黨籍議員莊枝財說，花蓮是個觀光縣，不要像前縣長傅崐萁一樣造神，用花蓮特色的風景、地方的小吃，把花蓮推銷出去，會比用縣長肖像好。此外，花蓮盛產優質白米，但每次縣府都是花一千多萬元向雲林買米，應該要買花蓮在地的白米，讓弱勢家庭也可以品嚐花蓮的優質好米，並幫助在地經濟。

民進黨籍縣議員張美慧則認為，發送弱勢家庭愛心物資，一定要顧及尊嚴原則，以前花蓮市長田智宣為例，在歲末致贈愛心年菜時，一定都請人親送到家戶，不用讓他們跑出來排隊領取，技術上可以做得更好。

  • 花蓮縣府米袋印有縣長徐榛蔚照片。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣府米袋印有縣長徐榛蔚照片。（記者王錦義翻攝）

  • 前花蓮縣代理縣長蔡碧仲任內取消中低收入戶排隊領米與米袋上縣長頭像，題字也改成花蓮縣政府。（右，記者王錦義翻攝）

    前花蓮縣代理縣長蔡碧仲任內取消中低收入戶排隊領米與米袋上縣長頭像，題字也改成花蓮縣政府。（右，記者王錦義翻攝）

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