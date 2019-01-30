卓榮泰︰兩岸可當好厝邊 絕非一家親

2019-01-30

〔記者沈佩瑤、楊淳卉／台北報導〕歷經台北市長選舉與立委補選後，台北市長柯文哲與民進黨關係緊張；對於未來白綠合作的可能性，柯文哲昨強調，同黨都不可能一百件事情都合作，所以合作要看議題。

白綠合作？柯︰要看議題

民進黨主席卓榮泰昨接受媒體專訪時指出，民進黨六月底前會完成立委提名，而是否與他黨合作，他保持開放態度，但不能違背民進黨中心思想，例如「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」。

對於柯文哲若參選明年總統大選，是否會影響綠營選情？卓榮泰回應，柯文哲四年前在台北市長選舉大概得到綠營九成的支持，去年九合一約得到一半綠營支持，這次立委補選，陳思宇得到約十二％的選票，相關效應持續在遞減。

卓榮泰認為，民進黨的候選人要贏過任何第三勢力的候選人，這是先決條件，否則選票還是會板塊移動，因此民進黨明年總統候選人一定要經過公平機制，產生最強的候選人，只要候選人比柯文哲強，就不用擔心。

柯文哲則被問及綠白合作是否還有可能？對此，柯表示，合作是這樣子，一百件事情不可能百分之百，同黨都不可能一百件事情都合作，所以合作要看議題，如果把人民福祉擺在最前面，可以合作就合作，哪有什麼問題。

此外，柯文哲組黨議題屢被關注，還傳出柯有意先成立基金會；柯文哲對此表示，基金會他想三秒就忘掉了，因為「有需要才做，沒需要做幹嘛？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/