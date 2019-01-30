國民黨宴台商 吳王同台合唱

2019-01-30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨晚舉辦「大陸台商歲末聯誼餐會」，宴請返台過年的台商，席開三十三桌。這場餐敘名義上雖由國民黨主席吳敦義具名邀請，但實際是由幾位具台商背景中常委共同買單，由於其中不少人被視為挺吳中常委，引發聯想。與會黨內人士說，雖然席間沒有喊出支持吳競選總統，但為吳參選總統暖身的味道頗濃。

對於外界聯想這場餐敘是為自己造勢，吳敦義受訪表示「完全無關」，強調因為許多大陸台商返台過年，日前有中常委提及台商要請客吃飯，但他認為應該是國民黨請客感謝台商才對，包括林榮德、范成連、謝坤宗、江碩平等中常委認為國民黨經費有困難，因此才會以他的名義邀請，林榮德等人負責買單，這場餐會與造勢完全沒有關聯。

吳否認餐敘是為自己造勢

此外，吳敦義在致詞時還說，林榮德等人「同情」他平常都在幫國民黨借錢，因此由這些中常委當「爐主」，他並感謝來自中國大陸各地台企聯的台商出錢出力，關心故鄉，熱心幫助國民黨。

這場餐敘還特別為吳敦義慶生，他許下「人人健康、家家幸福、事業成功、兩岸和平」等四個願望，並強調這是他深刻永遠不會改變的信念。

在餐會接近尾聲時，前立法院長王金平意外現身，在被問到怎麼會來時，他僅說「總是要來的啊」，進場時剛好吳敦義在台上唱歌，經眾人簇擁，吳、王兩人合唱「你是我的兄弟」、「中華民國頌」等曲子，場面熱絡，隨後吳敦義先行離開，王金平繼續留在現場與部分台商互動。

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