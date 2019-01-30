被批兩面手法 朱回嗆︰要勇於面對兩岸關係

2019-01-30

立委批「岳父討好中國、女婿騙台灣選票」

〔記者陳心瑜、陳鈺馥／綜合報導〕前新北市長朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁，日前提出兩岸應建立共同史觀、簽署和平協議等主張，被綠營批評是「岳父討好中國、女婿騙台灣選票」的兩面手法；朱立倫昨回嗆，民進黨要勇於面對兩岸關係，民眾期待兩岸和平交流、賺錢拚經濟，並堅持中華民國民主自由的立場。

民進黨立委賴瑞隆質疑，簽署和平協議就是中華民國被消滅，台灣淪為被中共統治，朱立倫不要只會躲在岳父、智庫後面，大玩兩面手法，既然想代表國民黨參選總統，又盤算著和平協議，到底在想什麼？

朱立倫昨輔選國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維。朱受訪說，他一再強調兩岸要互相尊重，過去訪問大陸時曾當面向習近平說，「兩岸要求同尊異，不能夠求同存異」，存異是指兩岸的差異永遠存在，相互尊重才是最重要的，大陸要尊重中華民國存在的事實、尊重民主自由的制度，這是台灣民眾的心聲。

朱韓配？ 朱︰一切都歡迎

對於民進黨主席卓榮泰暗諷藍營「卡朱」，指國民黨不會派出最強、但會派出最有企圖心的人參選二○二○總統 ，朱立倫回嗆，民進黨與其噴口水、用奧步選舉，「不如把自己變強比較重要。」

對於前立法院長王金平重提朱擔任國民黨主席時，曾力薦他（王金平）選總統；朱立倫回應，他當時曾四次拜託吳敦義參選，五、六次拜託王金平參選，在洪秀柱尚未決定參選之前，也曾請託王出征，但這些都是過去的事，「現在講歷史沒有意義」。

柯網路聲量較大「我要反省」

國民黨主席吳敦義昨晚邀請台商吃飯，但由中常委出資，媒體詢問朱立倫是否擔心「串連黨員的資源」比較不足？朱立倫笑說，他每天都和基層在一起，有黨內前輩建議他邀約黨內先進聚餐，很感謝這些好意，但初選只是過程，不希望在初選過程就造成不愉快、對立或者競爭的情形。

對於「朱韓配」的可能性，朱立倫回應說，一切都歡迎，韓國瑜是國民黨最優秀的市長，「我們當然是合作」；他認為韓國瑜最重要的是先做好市政。

另對台北市長柯文哲是否參選二○二○，朱立倫說，柯文哲在年輕族群、網路聲量都超過他，「阿北比我大兩歲，結果這麼有吸引力」，他要檢討反省。

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