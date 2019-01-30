迎戰2020╱國民黨招募高手 網戰急起直追

2019-01-30

挖角媒體人 掌新媒體部門

〔記者施曉光／台北報導〕透過網路接地氣，已經成為台灣政壇的新風潮，國民黨過去在新媒體領域明顯落後對手陣營，為了強化網路聲量，黨主席吳敦義親自延攬熟悉社群媒體的前ETtoday資深協理程美華擔任新媒體部主任，希望急起直追民進黨，也打造出國民黨在二○二○網路戰場上的新戰力。

未來國民黨還將逐步改造官網，並分階段逐步調整相關臉書粉絲專頁與LINE、Instagram等社群媒體上的相關內容。

改造吳敦義臉書 將定期出視頻

程美華表示，自己接下這份工作，就是為了重新打造國民黨的品牌形象，吳敦義既是國民黨的代言人，首要工作自然就是改造吳的臉書粉絲專頁，透過點點滴滴的變化，才能讓網民感覺到國民黨有心要改變。

因此，國民黨現階段將先加強吳敦義個人臉書粉絲專頁，除了推直播，還要定期推出短影音視頻，讓吳敦義親上第一線與民眾溝通，推銷國民黨的政策想法。

為了柔化吳敦義形象，程美華委請外面專業友人幫吳敦義做人物形象設計，並將吳敦義的臉書粉絲專頁大頭照，從過去的一般照片改為漫畫造型，農曆過年還要再推出新的Ｑ版照片；未來也會推出漫畫或動畫，在不同時令問候網友，並說明國民黨的政策理念。

她說，吳敦義過去在網路世界的劣勢，就是正經八百，沒什麼人想看，必須改用新時代年輕人的語言宣傳。不過，程強調，雖然會以比較輕鬆的方式呈現，但絕對不會出現搞笑的方式，而且不搞「網紅政治」，不會找一些「網紅」人物同台，更不會像蔡英文總統突然跑到西門町買滷味的安排。

程美華表示，礙於人力有限，並考量台灣地區的網友仍以使用臉書為主，年輕群眾又是國民黨比較弱勢的一塊，因此現階段會以國民黨臉書為首要改造目標，過完年後在LINE及Instagram就會陸續有一些新的面貌出現。

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