迎戰2020╱民進黨組織重整 打造戰鬥團隊

2019-01-30

網路、文宣 拆成兩部門

〔記者楊淳卉／台北報導〕為迎戰二○二○年大選，民進黨將進行組織及人事調整，打造新戰鬥團隊。新任黨主席卓榮泰及黨秘書長羅文嘉上任後，對既有黨組織架構進行盤點，重點加強組織與網路文宣部門能量。原社運部將按照不同社團類型，將拆分勞工、宗教、工商、進步議題等六個小組；原媒體創意部也將拆分為網路部、文宣部兩部門，全面提升戰力，迎擊大選的網路戰、社群戰、文宣戰。

新的黨部組織架構及黨務人事，將於農曆年後正式上路。黨內高層指出，卓榮泰參選黨主席時，就提出未來進行政策組織和人事調整，組織要「扁平化」，人事則要有戰鬥力。組織扁平化，將原本社運部的工作分門別類，把人補進來，整個組織群形成一個戰鬥團隊，因應二○二○年選舉，讓每個組織部門都能獨立作戰。

在政界掀起直播風的浪潮下，去年九合一選後，內閣首長開始利用網路社群，親上火線說明政策。蔡總統的社群媒體經營，一改過去一板一眼的風格，善用幽默的日常用語，成功拉高網路關注度；蔡也願意放下「偶包」，直播上街與民眾面對面互動，讓總統變得更有「人味」。不過，網路紅利能否兌現成「民調」甚至是「選票」，民進黨還在觀察與努力。

黨內人士指出，黨內一直嘗試玩直播、做節目，但過程中，也感受到「打不出同溫層」的困難，且觀看民眾的年齡層偏高，互動性一直不高，就算內容有創意，觀看人數也有限，若有一個魅力明顯的「明星」，會比較好推銷。

高層指出，黨部曾將文宣部、網路部合成一個媒體創意部，但如此一來能量比較分散。現在分為兩個部門，希望能更強化網路組織，加速議題回復速度。民進黨部還將重新運作發言人室，並新設公共關係室；至於如何運作，還待協調。

丁允恭等人 接掌黨務主管

新任黨務主管也找來中央或地方經驗豐富的戰將，發揮即戰力。除了前台北市議員李慶鋒已接掌組織部主任，之後，辭去行政院副發言人的丁允恭也將接任新聞部主任，前台北市議員顏若芳則將任青年部主任。原中國事務部將調整為戰情部，政策會則會擴增加強政策議題的工作。

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