訪港稱九二共識是和平基礎 盧秀燕︰未來不排除訪中

2019-01-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕昨出訪香港，接受當地媒體訪問時指出，「九二共識」是重要的和平基礎，未來不排除訪問中國大陸，並與當地城市舉辦雙城論壇，甚至有可能是多城市論壇。

盧秀燕昨率領市府團隊出訪香港，參加中華出入口商會會長交接及會員大會，並見證台中市農會與該商會簽署合作意向書，商會也分別與中國廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」，福建省副省長鄭新聰等人也在場見證。

據轉述，鄭新聰在會中邀請盧秀燕訪問福建，盧在回答港媒詢問時說，只要時間許可，能把台中的產品拓展出去、對台中經濟有幫助，不排除到各地拜訪。

記者詢問台中會否會像台北一樣，與上海舉辦雙城論壇？盧秀燕表示，不排除任何可能性，但還有其他構想，仍在討論中。這個構想就是台中不只是跟某個城市做朋友，而是要跟很多城市做朋友，未來不只是一個雙城論壇，有可能是一個多城市論壇，只要台中的商品能夠進去，對方願意到台中投資，我們都願意規劃，與大家交朋友。

盧強調，放下政治，為人民謀福利，才是這次參訪最重要的原因，要拚經濟，就要從台中走出去，要走向世界，就必須要踏出家門，因此雖然市政繁忙，自己只能當天往返，但還是要實踐這樣的精神。

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