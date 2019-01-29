蔡致函教宗 控中國持續對台施壓

2019-01-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各，響應教宗「二○一九年世界和平日文告」。針對兩岸問題，總統除在函中說明「四個必須」外，並指出中國迄未放棄武力犯台，並持續施壓及矮化台灣地位，但「我們相信和平精神必能超越暴力」，尊重人類自由平等與尊嚴的價值也終將能超越任何政治意識形態的束縛。

總統在函中指出，目前包括教廷在內，全世界只有十七個國家承認中華民國，甚至以促進全人類衛生福祉為宗旨的世界衛生組織，亦基於政治因素，將台灣二千三百萬人的基本衛生人權排除在外，但台灣並未因此走向報復之路，反而更積極善盡世界公民義務。

總統表示，她身為國家的領導人，在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到生存發展的空間乃當務之急的責任。她呼籲中國必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重台灣全體人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異；必須由政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，這「四個必須」才是兩岸關係朝向正面發展最基本、也最關鍵的基礎。

總統最後說，中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。儘管如此，誠如聖座文告引用的法國詩人夏爾沛吉名句，我們相信和平精神必能超越暴力，一如纖弱的花朵掙破石縫努力綻放。夏爾沛吉的人生經驗亦印證了尊重人類自由平等與尊嚴的基本價值，終將超越任何政治意識形態的束縛。

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