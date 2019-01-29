中國維權律師王全璋 遭判四年半

2019-01-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國天津市第二中級人民法院昨宣判，四十二歲的中國維權律師王全璋因「顛覆國家政權罪」，被判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。已被秘密關押逾三年的王全璋，有「七○九案最後一人」之稱。他的妻子李文足強調「王全璋無罪」，並指控執法當局「滅絕人性」，違法實施慘無人道的酷刑，還威脅遭受酷刑者不許揭露。

中國政府二○一五年七月起大舉拘捕數百名維權律師和人權志士，並囚禁、酷刑虐待這些批評中共當局的異議人士，相關行動被外界稱為「七○九大抓捕」。王全璋二○一五年八月三日在「大抓捕」中被帶走，被捕前曾代理被當局視為敏感案件的法輪功等案。

國際特赦組織 批中共可恥

王全璋是「七○九大抓捕」數百名涉案人中，最後被處置的在押人。天津市第二中級人民法院上月二十六日終於開庭審理王全璋案，但以涉及「國家秘密」為由，不公開審理過程，也未當庭宣判，直到昨天才公布判決結果。

判決結果公布後，國際特赦組織痛批中共「可恥」，指「王全璋透過和平手段為中國人權發聲，卻受到懲罰」，判決「極度不公正」，中共應「立即無條件釋放」王全璋。

王全璋被捕後，幾乎與家人和外界中斷所有聯繫，他的妻子李文足持續為王全璋奔走，過程中不斷遭到公安阻撓、恐嚇與打壓。在王全璋案一審日期公布後，李文足與另外三名支持者剃光頭髮表達抗議，向當局展現「我可以無髮、你不能無法」的立場。

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