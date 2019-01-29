「有礙罪犯改造」中國禁李凈瑜探夫

2019-01-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國指控顛覆國家政權，判刑五年並關押中。李明哲妻李凈瑜去年十二月探監後，公開李明哲在獄中受到非人道對待，赤山監獄則指控李凈瑜「發表言論與事實嚴重不符，干擾執法，有礙罪犯改造」，上週正式禁止李凈瑜會見權利至四月廿二日。陸委會昨就此向中國提出抗議，要求勿刁難家屬。

禁到四月廿二日 陸委會︰勿刁難家屬

李凈瑜去年申請探監曾數次被拒，李明哲更曾無預警從湖南被移監到北京十天。李凈瑜在李明哲移監回湖南後，於去年十二月探望李明哲，之後與救援大隊召開記者會，指李明哲在獄中受到血汗勞動、丟棄保暖衣物、提供腐敗食物、凍結生活費帳戶等非人道對待，並重申要求中國立即無罪釋放李明哲。

李凈瑜召開記者會一事惹怒中國，赤山監獄一月廿二日指控李凈瑜「罔顧事實，公開發表的言論與事實嚴重不符，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造」，將暫停李凈瑜會見李明哲權利三個月，時間自一月廿三日至四月廿二日。

陸委會對此表示，陸方暫停李凈瑜探視一事嚴重損害李明哲及其家屬合法權益，陸委會昨向陸方提出嚴正抗議，要求陸方勿有刁難家屬人道探視的不當作法。陸委會並說，李明哲入監服刑以來，家屬無法定期赴陸探視，且陸方曾未告知即任意移監，種種作為顯示陸方未能實質保障李明哲及家屬應有的權益，政府已要求陸方儘速改善。

陸委會也說，政府將持續與家屬一起，結合各界力量，採取各種積極營救作為，共同促使陸方早日釋放李明哲返台。

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