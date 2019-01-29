港民主派李柱銘︰一國兩制 台灣當然沒興趣

2019-01-29

港民主黨創黨元老 批一國兩制走了反方向

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國拋出「探索一國兩制台灣方案」，遭台灣嚴詞拒絕。香港民主黨創黨成員、資深律師李柱銘昨表示，中國中央政府在二○一四年白皮書後，就和原版一國兩制「走了反方向」，台灣當然不會對一國兩制感興趣。李柱銘認為唯有走回鄧小平對港藍圖，落實「港人治港、高度自治」的真民主，中國才能向世界證明自己是「改革者」。

香港從「港人治港、高度自治」變成中共全面管治

香港資深民主人士李柱銘近期走訪英國、德國與法國等地，說明香港現況；李現正應中華港澳之友協會邀請訪問台灣，他昨召開記者會，談香港「一國兩制」所遭遇問題。李柱銘說，中國國務院於二○一四年首次就香港「一國兩制」落實發表白皮書，表明「中央政府對香港擁有全面管治權」後，和原版具自治精神的一國兩制「走了反方向」。

李柱銘比喻說，中央和香港就像父子一起坐翹翹板，「大的一方一定要全力幫助小的一方」，中央若繼續執行這樣的對港政策，就像坐在板的盡頭，無法平衡。他呼籲中央「一定要回到鄧小平所說的一國兩制」，依照「港人治港、高度自治」、中英聯合聲明和香港基本法落實民主，在中央和香港之間建立互信。

李柱銘說，香港的核心價值是民主、法治、自由，中央「什麼都要管是行不通的」，而「現在的特首永遠都是聽話」，無法說服港人他會為港人利益努力；他認為此刻要在香港實施真民主，港人透過選票選出支持的特首和全部的立法會議員，「一國兩制才有機會」。

習想用香港模式統一台灣 是困難的

對於中國國家主席習近平最近提出「探索一國兩制台灣方案」，李柱銘則表示，中央如果希望用香港這個模式統一台灣，「我相信是困難的」，因為中央全面控制香港，已經實行民主的台灣「當然不會對一國兩制感興趣」。

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