金門六搶一 洪麗萍靠組織 陳滄江衝人脈

2019-01-29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣立委補選共有六位參選人，國民黨徵召前議長洪麗萍參選；去年八月退出民進黨的前縣議員陳滄江，以無黨籍身分角逐；縣議員陳玉珍、前金湖鎮長蔡西湖、牙醫盧冠宇三人也以無黨籍參戰；金門高粱黨主席洪志恒也參選。

金門縣昔日是戰地，選票結構長期是藍大於綠，這對國民黨徵召的洪麗萍較為有利。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，從前天台北市、台中市的立委補選結果來看，國民黨已重拾民心，這對洪麗萍有加分效果；黨中央也說，包括高雄市長韓國瑜等明星級的黨籍民代應該也會來金門輔選，對勝選很有信心。

陳玉珍表示，「大咖」加持不見得有用，像台北市長柯文哲為陳思宇輔選、韓國瑜與陳炳甫合體，但是兩人仍都落選，爭取選民支持最重要的還是基層的經營，陳玉珍認為自己的年紀輕、有國際觀，又有台大、日本九州大學、中國北京大學等學歷，最有競爭力。

陳滄江說，他長期服務基層並解決問題，在中央、地方都結下許多善緣人脈，他堅持「為金門、做自己」，一定可以獲得鄉親的認同。

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