郭國文／邀陳其邁助陣 傾力固盤 謝龍介／請韓國瑜站台 準備空襲

2019-01-29

〔記者萬于甄、楊金城、蘇福男／綜合報導〕台北、台中立委補選落幕，國、民兩黨各拿下一席，台南立委補選將在三月十六日舉行，目前呈現六搶一局面。國民黨參選人謝龍介緊抓「韓流」效應，宣稱韓國瑜二月一定會來輔選；民進黨提名的郭國文昨北上偕同行政院副院長陳其邁拍攝賀年短片，力邀陳到台南走春。

郭國文說，新春台南有許多不錯的景點，尤其陳其邁也算是台南人，屆時會邀他一同到台南走春，但詳細時間尚未確定。

郭國文表示，從台北、台中補選結果來看，雖投票率僅兩、三成，不過選民尚未背離或拋棄民進黨，但不可否認對民進黨仍在觀望，台南這一席如何讓選民看見民進黨的改變，建立組織網絡、地方社團的連結性，是未來選戰的關鍵。

謝龍介則力邀韓國瑜到台南站台，但選民迄今等不到人，謝說，「二月份農曆年後，一定會來」謝指出，服務處登記想領取韓國瑜春聯、紅包袋的人數也相當旺，可見「韓流」還很強。

謝龍介說，台南第二選區很深綠，是艱困選區，從台北市的選舉結果顯現，綠營的基層實力還在，所以雖然台南二選區很綠，但也有些分裂，是否造成傷害尚未看見，但未來會以「陸海空」聯合作戰，讓農漁民、勞工共同支持，對補選還是很有信心。

此外，退出民進黨以無黨籍投入參選的陳筱諭表示，自己最大的靠山就是第二選區的人民，「沒在怕的！」且選民早已厭倦藍綠及派系政治，不要再讓那些連賣水果都要扯上統獨的政客，繼續把農民和農產品行銷困在意識形態的牢籠中。

另三位無黨籍參選者是楊筱如、吳炳輝、徐國棟。楊筱如主張維護家庭倫理傳統習俗及信仰；律師出身的吳炳輝以活化老人工作機會、減低青年創業負擔為政見；徐國棟則對台灣現狀不滿，希望能打場乾淨的選戰。

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