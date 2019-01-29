黃振彥／黨內天王動員 背水一戰 柯呈枋／地方勢力集結 搶攻鹿港

2019-01-29

〔記者湯世名／彰化報導〕台北市及台中市立委補選結果出爐，藍綠各奪一席，緊接著將於三月十六日進行的彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，以及國民黨主席吳敦義、前總統馬英九在內，藍綠都打算推出黨內天王助選，全力求勝。

彰化縣這次補選有四人參戰，包括民進黨前鹿港鎮長黃振彥、國民黨前副縣長柯呈枋、時代力量楊澤民與無黨籍紀慶堂。

黃振彥曾任民進黨彰化縣黨部主委，當年又是鹿港鎮首位民進黨籍鎮長，在鹿港地區扎根甚深，本月中旬由民進黨主席卓榮泰陪同登記參選，氣勢如虹。這次立委補選，對民進黨來說非常關鍵，卓榮泰當時就要求民進黨全體黨公職全力輔選，因此一般認為包括蔡總統、蘇揆，甚至前行政院長賴清德都將傾力輔選。

不過，黃振彥政治實力範圍都在鹿港區，和美區仍有衝刺空間，由於對手是伸港子弟柯呈枋，因此黃振彥日前舉辦的第一場春聯揮毫就在和美市區，和美出身的縣議員妻子楊妙月也大力宣傳黃振彥是「和美女婿」，展現搶攻選票的企圖心。

伸港子弟的柯呈枋，曾任彰化縣副縣長，和美選區相對具有優勢，鹿港區則仍有成長空間，不過新任縣長王惠美曾任兩屆鹿港鎮長，因此一般認為可補柯的不足。日前柯呈枋也由前縣長卓伯源、前議長謝式穀及國民黨立院黨團總召江啟臣陪同，在鹿港分送創意紅包袋，較勁意味濃厚。據透露，吳敦義、馬英九將前來站台輔選。

時代力量楊澤民與無黨籍紀慶堂主打環境、空污與社會公益等議題來爭取認同。不過一般認為，就基層實力而言，這席立委補選仍是藍綠對決態勢。

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