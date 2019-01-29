余 天／延續北市氣勢 佔有優勢 鄭世維／挑戰綠營鐵板 穩紮穩打

2019-01-29

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選，民進黨徵召七十一歲的前立委、新北市黨部主委余天，國民黨徵召五十三歲的文傳會副主委鄭世維，藍綠雙雄對決。余天具有高知名度，曾任三重立委而嫻熟地方事務，加上三重的選票結構綠大於藍，頗有優勢。鄭世維曾任新北果菜運銷公司副總經理，他喊出「三重賣菜郎」，要挾「韓流」的氣勢挑戰傳統綠營的版圖。

余天表示，台北市立委補選由民進黨的何志偉勝出，雖然贏得不算漂亮，但對他及支持者仍是一大鼓舞，民進黨要繼續努力，他要把這股氣勢延伸到三月十六日，除了自己不斷勤跑，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌將在大年初一陪他拜年，黨中央的輔選資源也會陸續到位，他希望黨中央趕快做民調，讓他針對不足之處補強。

對於前總統馬英九日前輔選鄭世維時，評價余天「高知名度不等於高支持度」，余天表示虛心接受，他會因此更勤跑基層。余天說，他曾在三重當選立委，對地方非常熟悉，這段期間的感覺很不錯，大家都很熱情，他的政見是「傾聽民意，滿足民意」，這也是民進黨最需要的。

在國民黨方面，鄭世維表示，他會按照自己的選舉節奏穩紮穩打，以新北市長選舉結果觀察，民進黨蘇貞昌在三重區雖然仍贏國民黨侯友宜，但領先票數不如預期的多，顯示三重區並非綠營的鐵板一塊。

鄭世維說，他也有「賣菜郎」的經驗，加上比對手年輕，有信心獲得選民認同，他已邀請韓國瑜在農曆春節後同台，馬英九日前已陪他到市場拜票；朱立倫今天陪他打保齡球；吳敦義將在大年初一陪他參拜宮廟；他和侯友宜合拍的拜年影片也即將上線。

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