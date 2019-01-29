四席立委補選／民進黨保二搶一 主攻彰化

2019-01-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在台北市立委補選取勝，面對三月十六日新北、彰化、台南立委補選挑戰，黨主席卓榮泰昨受訪時定下「保二搶一」的目標，也就是保住原有台南、新北的立委席次，並希望攻下彰化這席立委。卓榮泰表示，他計畫三月一日後長時間進駐彰化，對選民展現把彰化當成選舉重鎮的決心。

採取「大戰區」聯合作戰

民進黨昨並於黨中央召集全國黨部主委，為黨內新北立委補選候選人余天、彰化立委補選候選人黃振彥、台南立委補選候選人郭國文造勢。卓榮泰當場下達軍令，要求北、中、南各黨部總動員，全力投入三席立委補選。至於金門縣立委補選，民進黨未提名。

余天表示，他對三重區很熟悉，這次在地方跑下來「感覺還不錯」，大家都很有熱情。民進黨最需要的就是傾聽民意，滿足民眾的需求就好。余天說，希望黨中央在選舉多幫忙，他也對著卓榮泰苦笑說，「經費滿缺的」。

黃振彥表示，他在鎮民代表、縣議員、鹿港鎮長都高票當選，「我這輩子沒有輸過」，且他補選當選鹿港鎮長時，恰好是國民黨中央、地方完全執政。這次民進黨經歷九合一選舉大敗，若彰化立委補選勝利，民進黨就會好；若三席立委都選上，相信民進黨二○二○年大選一定會成功。

郭國文表示，雖然他的選區是「綠到出汁」，但他還是戰戰兢兢。他表示，卓榮泰說過三月後要到彰化「long stay」，希望卓在三月前，也能來台南long stay。郭國文並建議黨中央成立「網路部」，進行選戰防守，並拜託各縣市主委協助動員地方的台南同鄉會返鄉投票，增加投票率。

卓榮泰表示，他這次提出「大戰略、大戰區」聯合作戰，每個縣市和行政區都該是一個戰鬥體，而不是個別立委選區單獨作戰。因此他要求，新竹以北地方黨部，投入新北市立委選戰；嘉義以南縣市黨部，投入台南立委選戰；台中、彰化、雲林黨部投入彰化立委選戰。

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