WHO執委會 3友邦挺台

2019-01-28

外交部感謝友邦 重申參與訴求

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）現正舉行執委會（EB），政府今年雖未洽請友邦提案，海地、巴拉圭與史瓦帝尼三友邦代表仍在會議中為台灣仗義執言，舉例說明台灣的專業務實貢獻，呼籲讓台灣重獲觀察員身分。

海地、巴拉圭、史瓦帝尼 呼籲讓我重獲觀察員身分

WHO於一月廿四日至二月一日間舉行執委會。政府今年維持去年的策略，不在EB提案，並將推案重點放在五月的世衛大會（WHA），目標為爭取受邀以觀察員身分出席WHA。

海地︰不應排除任何國家

不過，海地與巴拉圭在「二○三○永續發展議程執行」議程中先後為台灣發聲。海地駐團常任代表Pierre André Dunbar說，落實永續發展需要具參與及包容性的途徑，意即「世界上任何國家、任何一方都不應被排除在外」。海地關切台灣人民面對的情形，因「他們沒有管道參與WHO會議、機制及活動」。

Pierre André Dunbar接著舉出Astana會議「納入所有人的精神」以及SDGs不應將任何人排除在外的承諾，加上考量台灣推行普及化健康照護的經驗及對全球健康的貢獻，海地呼籲讓台灣重獲在WHO中的觀察員身分，並持續對世衛組織各項活動提供專業、務實及具建設性的貢獻。

巴、史兩國 強調台灣貢獻

巴拉圭駐團副常任代表Julio César Peralta Rodas則提到，巴拉圭與台灣在二○一六年簽署一項「醫療資訊管理效能提升計畫」，為巴拉圭廿三個特定機構開發醫療資訊系統，做為提升醫療服務管理效能及品質的指標。

執委會副主席、史瓦帝尼衛生部政務次長Simon Mfanzile Zwane也在「普及化健康照護；UHC」議程中提到，中華民國台灣成功做到普及化健康照護，史瓦帝尼樂見雙方共同合作，透過強化基本健康照護，以改善史瓦帝尼婦幼保健成效。史瓦帝尼鼓勵分享此領域的最佳經驗，強調「無論是誰提供均有助促進全球普及化健康」。

外交部昨對此表示誠摯感謝，並強調台灣參與WHO的訴求極具正當性及急迫性，呼籲國際社會繼續力促WHO基於醫衛專業考量，邀我以觀察員身分出席五月的WHA。

海地駐團常任代表Pierre André Dunbar大使（上圖）在世衛執委會中為台灣發聲，強調台灣不應被排除在WHO之外。（翻攝自WHO官網）

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