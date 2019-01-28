焦點評論》也談「戰犯」

2019-01-28

記者鄒景雯／特稿

一個人的言行，往往反映了其人格特質、學習養成、價值建構等等，一切所思所想的總和，政治人物由於站在舞台上表現，聚光度有別於他人，產生的效應非常，受到的關注必然也更嚴格。近來在台灣政壇有一個詞彙一再出現，很值得挑出來討論，那就是「交出戰犯」。

「交出戰犯」，至少有兩度被從事政治者所強調。第一次是九合一選舉結束的幾週之內，政治圈裡談論到白綠力量經過選舉的對壘，是否應該握手言和、重新整合的問題，這時傳出某一方面對另一方面說出要交出戰犯的氣話；第二次則在前幾天，某一方面公開在電視頻道要求另一方面「戰犯先交出來」，並且認為「戰犯不交出來談什麼合作」。

台灣停止戰爭狀態已經很久了，在長期發展的脈絡中，不論是政治文化或是民俗習慣，似乎也未聞「交出戰犯」這樣的處世哲學是為顯學，倒是台灣海峽對面的「新中國」締造者中國共產黨，在七十年前追究中國國民黨的內戰責任時，也是一而再、再而三地強調追究戰犯，戰犯不追究清楚，和談就是空談，其思維邏輯與今天格外突兀的「戰犯說」，如出一轍，形同翻版。

事實上，所謂的「戰犯」，在國共內戰的歷史中，從一九四七年正式在文告中出現，一路到一九八九年不再追究戰犯止，一向就是中國共產黨對蔣介石政權與國民黨扈從的定位。中國共產黨指摘國民黨為戰犯，有文字紀錄者是多到不可勝數。比較特殊的是，中共不只口誅筆伐，甚至還具體提出戰犯名單，第一次是一九四八年底，公布了蔣介石為首的四十三名頭號戰犯；第二次是一九四九年元月，這次不僅另外追加了三十七名新戰犯，尤其還強調，不論是和是戰都要拘捕戰犯，而且，願意和平談判八個條件的第一條，就是懲辦戰犯。

對照中國共產黨對日本侵華戰犯的處理，都還有「施仁」的特例，其對國民黨的聲討，反而是格外的肅殺。

好笑的是，當年毛澤東甚至與蔣介石打起筆仗，蔣介石發表「告全國軍民同胞書」，主動表示願意與共產黨進行和談，老毛隨即提筆立就︰「評戰犯求和」，把老蔣給大酸特酸了一番，他的梗，沒別的，依舊是「戰犯」。

回溯這段老掉牙的往事，再看待二○一九年，一次地方民主選舉競爭過後是否和解的問題，居然有人煞有介事地使用「交出戰犯」的用語，而且，言下之意是檯面上採取攻擊的代表，不配當首要戰犯，希望合作的一方需要將其背後的金主、是誰策畫的，全都交出來再講。真是讓人有種文化衝突的感慨。

目睹這樣的政治攻防，有一個很大的啟發是，台灣的雙語政策實在太慢了，如果早早就實施，加速與先進文明全面接軌，我們的若干國人肯定可以把腦袋從浸泡的醬缸中儘速解救出來，學習到民主風度，應該是從政的基本教養，也是生活的日常。

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