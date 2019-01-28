星期專訪》蘇嘉全︰推政策要接地氣 危機就是轉機

2019-01-28

記者邱燕玲、蘇芳禾、彭琬馨／專訪

民進黨在本屆立法院席次過半，也是民進黨首次掌握國會過半優勢，立法院長蘇嘉全接受本報專訪時指出，雖然二○二○選情嚴峻，但危機就是轉機，政策推動要接地氣，立法、行政部門溝通要更緊密，立委有危機意識就會傾全力跑，明年立委選舉，民進黨立委席次仍應朝超過二分之一的方向努力，以過半為目標，他希望民進黨要有這樣的企圖心。

問：二○一六接任立法院長職務後，推動朝野協商全程公開、設置國會頻道、國會頻道網站上線等國會透明化工程，可否談談這些改革對於立院及人民的影響？

答：過去立法院被說是黑箱作業，外界對立法院觀感不好，我就任時對人民宣誓，立法院應是屬於人民的國會，透明的國會、專業的國會，像我們國會議事實況轉播，要把黑箱打開，因為你看不到，所謂黑箱，你一定往不好的方向想，箱子黑的你不知道，搞不好裡面是好的也不一定，打開後陽光照進來，至少裡面是什麼，大家就清楚了。

議事不再黑箱 數千萬人次看轉播

從數據上來看，設置國會頻道後，從二○一六年三月到二○一七年一月，不到兩年就有四千多萬人次點閱，可見人民對國會問政很重視；網路方面，一○四年度只有八十二萬人次透過網路看國會狀況，一○七年度已經增加到一千二百萬人次，因為有三十一家網路與我們合作。

問：國會議長中立化，經過這三年運作，哪裡需要調整？下階段國會要做什麼改革？

答：二○一六年十一月，我們在立院組織法第三條納入「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事」，議長中立化已經法制化，不能兼任黨職，但黨的活動是許可的。法制化後，大家也覺得其實正副議長參與政黨活動是可接受的。

行政改革是下階段的一個方向，不要讓我們公務員受到司法追殺，資訊處還有很多同仁在打官司，因此我成立發包中心，並告訴所有一級主管，我和副院長、秘書長不會干預採購案整體發包，一定要公開透明，要有效率，執行率要高，品質要好，我們絕對不干預採購案，你就公開進行相關程序。建構發包中心制度化，我希望以後不管我有沒有當院長，都應該這樣做，這是保障公務員不會觸法。

藍綠和解 問題卡在國家認同

我就任立法院長之後，有好幾個主管說要退休、提出辭呈，我對他們說「你能不能幫我幾個月再做決定」，因此除資訊處退休補人外，我只調整秘書處一個主管，其他都是原班人馬，三年來我們改革有績效，到現在沒有一個人退休，大家共事很愉快；文官內心穩定，是他們動力，若他們惶恐不安，心理上沒有安全感，哪有心思把心力放在公務上。

問：藍綠可能和解嗎？

答：國民黨、民進黨要和解，國家認同是最大問題，國民黨比較偏向中國想法，民進黨比較以台灣為主體性，這個比較沒辦法和解，但政策上藍綠合作機會就很多；時代力量與民進黨意識形態一致，政策上反而有點意見不一樣，也不能說不能和解，意識形態一樣，政策有差異，這是政黨堅持。

推動國會外交 留名法國會公報

問：台灣外交處境艱鉅，能否談談這三年推動國會外交的感想及印象？

答：印象最深刻的是去年七月到法國參訪國民議會，進入議場前，副議長說要給我們一個驚喜，我們被引導到議場旁聽席後，國民議會友台小組主席賽沙里尼在議會中發言，向在場議員介紹「台灣的立法院院長」，當時不分黨派，一百多個國民議會議員都站起來鼓掌，我就在旁聽席揮手致意，這一幕讓我覺得台灣真的是屬於一個國家。且賽沙里尼在議會中用「台灣國會議長」這個名詞，也在法國國會公報裡刊載，留下紀錄。

另一例子是聖露西亞，總理喜歡打高爾夫球，我就陪他打球，他很會打，我打不贏他。這次聖露西亞獨立四十週年，他寫信邀請蔡總統前往訪問，還特別說，蔡總統若沒有時間，是不是能請立法院蘇嘉全院長來；聖露西亞參、眾議院議長、總理來立院，我們都相處愉快，聖露西亞我看要斷交也很難。

問：在從事國會外交時，是否曾遇到來自中國的壓力？

答：多數民主國家比較敢抗拒中國的壓力，不過，仍有一些國家都不讓我們去，例如越南、泰國、柬埔寨等，原本我認為國會應該與行政部門不一樣，應可讓我去訪問，但他們在中國壓力下不敢讓我去。包括我曾透過外交部希望去越南了解新南向成果，外交部回給我的訊息就是他們不准，我一直在試，他們都不准，連泰國也不准，這方面中國絕對是有著力的。

我還沒當院長前，這幾個國家我都很常去，一當上院長後，他們很明確，認為層級太高，不讓我去訪問，這幾個國家並不是真正的民主國家，所以對中國會擔心，反倒是菲律賓、馬來西亞都敢讓我去。

明年立委改選 民進黨應拚過半

問：外界認為二○二○總統與立委選舉是場艱難的戰役，你評估民進黨選情如何？

答：二○二○選舉大家都有危機感，經過這段時間的磨合，這些不利因素，行政部門有一步步在解套，危機就是轉機，政策推動要接地氣，立法、行政部門溝通要更緊密，立委有危機意識就會傾全力跑；蔡總統也做了一些調整，隨扈減少，與社會接觸面很能夠有同理心，且蔡總統敢跟習近平堅持立場，讓人激賞。

總統、立委選舉和地方選舉，人民考量不一樣，地方選舉沒有這麼強烈地需要守住國家主權，但總統、立委選舉會考慮這一點；雖然二○二○選情嚴峻，但會比地方選舉好，不會像地方選舉那麼一面倒，人家說民進黨會輸到剩十幾席，我也不以為然，當然不分區不可能像上次得票那樣高。

不過，民進黨立委席次應該朝超過二分之一的方向努力，一半是五十七席，以過半為目標，希望民進黨要有這樣的企圖心。

選舉模式已變 空戰陸戰都重要

問：政治人物搶當網紅，您如何看現代政策推動、選舉採用新媒體打法？

答：這次大家看到韓國瑜現象，網路選舉與過去不同，新科技訊息傳遞快，可能選前一天被翻盤，選舉活動後，訊息還在流傳，要等開票才知道，新媒體的產生，會產生新的競選模式，領先未必是領先，輸未必輸，可能最後一刻會翻盤，新選舉模式是空戰，要隨時代潮流接受這一套，若框在老舊一套，會很容易被假訊息誤導而落選。

但陸戰也很重要，誰要幫你傳遞假訊息說明？要靠各地接觸的基層，因他們最了解你，你也容易在最短的時間內請他們傳給朋友，組織戰不能放棄，現陸戰、空戰運用的比例應是五十比五十，只有空戰、基層不扎實，易被假訊息淹沒，若基層嚴密會被你消毒，最後動員也是靠組織。

組織也很重要，要讓它無法被假訊息撼動，若忘掉組織，選戰也很危險。所以現在選舉更辛苦，組織要穩固，又要有一群空戰的人接招，整個選舉模式已經改變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/