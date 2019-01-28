國民黨三月再戰 樂觀面對

2019-01-28

〔記者林良昇／台北報導〕台北、台中兩席立委補選結果出爐，國民黨昨表示，兩區立委補選仍維持藍綠原有席次，但補選投票率明顯偏低是不爭事實，加以農曆過年將近，多少也連帶影響民眾出來投票的意願。

吳敦義︰

認真經營基層 不會鬆懈

媒體則詢問國民黨主席吳敦義，該如何維持選舉氣勢到二○二○？吳敦義說，二○二○距離現在還有一段時間，現在沒有「千里眼」可以看到二○二○的狀況，但每個政情的改變，都會影響到二○二○的立委、總統副總統選舉，國民黨要一步一腳印，認真經營基層，不能鬆懈。

昨天開票告一段落，吳敦義與參選北市立委補選落敗的陳炳甫在中央黨部現身，感謝選民支持。吳表示，他特別感謝陳炳甫，對於陳未當選深為扼腕，也非常感謝陳在明知道該選區艱苦，仍接受黨的徵召、毫不猶豫，在很短的時間內，在選區認真奔走，爭取選票，令人欽佩。

國民黨強調，陳炳甫臨危接下重任，對上早已準備多時的民進黨候選人，以極些微的差距落敗，這是非戰之罪，值得肯定其為黨一戰、為人民付出的決心。

國民黨發言人洪孟楷表示，台中市立委補選沈智慧的得勝，則感謝台中鄉親持續給予國民黨肯定及信任，能夠繼續為鄉親服務，延續台中市長盧秀燕過去的服務經營，並且讓有經驗有能力的沈智慧繼續打拚，相信絕對會與台中市府配合良好，並且發揮戰力，為人民監督蔡政府。

洪孟楷指出，接下來三月的立委補選，國民黨仍會樂觀面對、謹慎因應，期盼人民給予國民黨信任及肯定，繼續奮鬥。

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