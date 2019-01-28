民進黨暫時止血 基層鼓舞

2019-01-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北、台中立委補選昨天落幕，民進黨在傾全黨之力輔選下，保住台北前立委姚文智遺留席次，台中則未能拿下。民進黨在九合一大敗後首役拿下平盤，暫時止血，民進黨主席卓榮泰昨臉書發文表示，「感謝人民，我將再起！」台灣人民願意再度信任民進黨，民進黨必須非常珍惜，踏出的每一步都必須更謹慎、更符合民意、更接地氣，這樣才對得起選民，「感謝人民，繼續努力」，守護台灣的路上，民進黨絕不放棄。

卓榮泰︰

人民願再度信任民進黨

卓榮泰表示，他會要求新科立委何志偉，在就職後要一個人當三個人用，扮演三種角色。除了自己立委的本分要做好，也要替姚文智做好他的工作，更要扮演台中未能搶回來那一席的角色。

卓榮泰說，很快的，民進黨馬上要面對三月十六日新北市、彰化縣和台南市的立委補選，全黨同志都要把昨天的選舉結果當作寶貴的經驗和教訓，民進黨才能展開第二階段的黨務改造。

卓榮泰表示，未來何志偉的表現，將攸關民進黨是不是能在台北市繼續深耕基層、面對群眾、擴大信任；昨天的民意告訴民進黨，唯有嚴格的自我要求，台灣人民才會繼續相信民進黨。

黨內高層表示，在輔選的過程中，就看得出支持者的信心有回來，民進黨面臨低迷後，台灣人民仍願意給候選人鼓勵。這次選舉結果，基層支持者信心會受到鼓舞，對接下來新北、彰化、台南三席立委補選來說是好的開始（金門立委補選未提名），民進黨會更謹慎努力爭取選民支持。

黨內高層指出，台中北北屯區一向是民進黨的艱困選區，林佳龍二○一八年市長選舉在北北屯區的得票結果，與民進黨二○一六年在該立委選區得票率差不多，這次立委補選結果，王義川也守住民進黨在二○一六年選舉中，藍六綠四的基本盤。

黨內高層指出，民進黨台北市立委補選的得票率沒有二○一六年立委選舉那麼高，此次有白色力量的競爭，稍微被分去選票，但從整體來看，相較於二○一八年台北市長選舉，民進黨此次台北立委補選已經回到二○一六年立委選舉的基本盤。

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